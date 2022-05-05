MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür! - Son Dakika
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MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!

05.05.2022 13:06
MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!

MHP'li Semih Yalçın, "MHP'ye verilecek oyların AK Parti'ye gideceğini' belirten İYİ Parti'li Müsavat Dervişoğlu'nu hedef aldı. Yalçın, Dervioğlu'na, 'yetiştiği kapıya ürür' derken; 'Müsait' lakabı takarak seslendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'ye verilmiş oyların aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilmiş oylardan sayılacağı, tarafımdan ifade edilmiş olsun" şeklinde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu sert bir şekilde seslendi.

MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na 'havlama' iması: Yetiştiği kapıya ürür!

Dervişoğlu'nun 'havlamak' anlamına gelen "yetiştiği kapıya ürür" ifadeleriyle hedef alan MHP'li Yalçın, "Müsait Dervişoğlu; yetiştiği kapıya ürürken sadece tıynet ve meşrebini izhar etmiyor, aynı zamanda İP'in politikada giydiği fitne ve tefrika gömleğini de cömertçe teşhir ediyor" sözlerini sarf etti.

MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na 'havlama' iması: Yetiştiği kapıya ürür!

"MÜSAİT" DİYE LAKAP TAKTI

Müsavat Dervişoğlu'na 'Müsait Dervişoğlu' şeklinde lakap takan MHP'li Semih Yalçın, sosyal medyadan yayımladığı mesajlarında, "MHP düşmanlığı, İP'in ve içinde yer aldığı Amerikancı bağlaşıklar takımının millet iradesini parçalamak üzere yüklendiği ihanet misyonunu milletten gizlemeye yetmez. İP'e verilecek her oyun CHP-HDP- PKK'ya gideceği gerçeğini ise hiç değiştirmez.

MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na 'havlama' iması: Yetiştiği kapıya ürür!

MHP'ye dönük ahlaksız ve seviyesiz saldırılar, partimizin ve milliyetçi-Ülkücü Hareketin millet nezdindeki itibarını zedeleyemez. FETÖ'den mülhem yalan ve safsatalar, karalama kampanyaları, MHP'nin siyaset iklimindeki özgül ağırlığına zarar veremez.

MHP; siyaset sahnesinde gerçek suret ve niyetleri gösteren kırılmaz bir ayine-i devran, renkleri ayıran turnusol kâğıdıdır. Vakti geldiğinde maskelerin düştüğünü, şer boyalarının döküldüğünü göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Müsavat Dervişoğlu, Semih Yalçın, İYİ Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na 'havlama' iması: Yetiştiği kapıya ürür! - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür! - Son Dakika
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