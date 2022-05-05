MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür! - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'ye verilmiş oyların aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilmiş oylardan sayılacağı, tarafımdan ifade edilmiş olsun" şeklinde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu sert bir şekilde seslendi.

Dervişoğlu'nun 'havlamak' anlamına gelen "yetiştiği kapıya ürür" ifadeleriyle hedef alan MHP'li Yalçın, "Müsait Dervişoğlu; yetiştiği kapıya ürürken sadece tıynet ve meşrebini izhar etmiyor, aynı zamanda İP'in politikada giydiği fitne ve tefrika gömleğini de cömertçe teşhir ediyor" sözlerini sarf etti.

"MÜSAİT" DİYE LAKAP TAKTI

Müsavat Dervişoğlu'na 'Müsait Dervişoğlu' şeklinde lakap takan MHP'li Semih Yalçın, sosyal medyadan yayımladığı mesajlarında, "MHP düşmanlığı, İP'in ve içinde yer aldığı Amerikancı bağlaşıklar takımının millet iradesini parçalamak üzere yüklendiği ihanet misyonunu milletten gizlemeye yetmez. İP'e verilecek her oyun CHP-HDP- PKK'ya gideceği gerçeğini ise hiç değiştirmez.

MHP'ye dönük ahlaksız ve seviyesiz saldırılar, partimizin ve milliyetçi-Ülkücü Hareketin millet nezdindeki itibarını zedeleyemez. FETÖ'den mülhem yalan ve safsatalar, karalama kampanyaları, MHP'nin siyaset iklimindeki özgül ağırlığına zarar veremez.

MHP; siyaset sahnesinde gerçek suret ve niyetleri gösteren kırılmaz bir ayine-i devran, renkleri ayıran turnusol kâğıdıdır. Vakti geldiğinde maskelerin düştüğünü, şer boyalarının döküldüğünü göreceğiz." ifadelerini kullandı.