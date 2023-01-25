MHP'li Yalçın: "Herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır" - Son Dakika
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MHP'li Yalçın: "Herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır"

25.01.2023 17:03
MHP'li Yalçın: "Herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanlarının bulunmadığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanlarının bulunmadığını belirtti.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bugün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "MHP genel başkan yardımcısının özel kalemi Emre Yüksel gözaltına alındı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Semin Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcılarının özel kalem kadrosu olmadığı gibi genel merkezde veya TBMM MHP Grubu'nda herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır. Geçmişte de böyle bir çalışanımız olmamıştır. Bu husus, devletin SGK kayıtlarından da açıkça anlaşılabilir. Haberler tamamıyla gerçek dışıdır."

Kaynak: AA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Semih Yalçın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: 'Herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır' - Son Dakika

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