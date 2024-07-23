MHP Lideri Bahçeli, hakaret ve iftira edenlere karşı hukuki hesaplaşma sözü verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli, kendilerine hakaret ve iftira eden kişilere karşı hukuki yollardan hesap soracaklarını belirtti. Bahçeli, bu tür saldırıları kabul etmediklerini ve gereken cevabı hukuk zemininde vereceklerini vurguladı.
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23.07.2024 12:40:45. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli, hakaret ve iftira edenlere karşı hukuki hesaplaşma sözü verdi - Son Dakika
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