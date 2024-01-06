MHP lideri Bahçeli, Yargıtay'ın Can Atalay kararını destekliyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Yargıtay'ın Can Atalay kararını desteklediklerini açıkladı. Bahçeli, yapılan kararın doğru olduğunu belirterek, Yargıtay'ın verdiği kararın arkasında olduklarını ifade etti.
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6.01.2024 15:07:56. #1.11#
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, Yargıtay'ın Can Atalay kararını destekliyor - Son Dakika