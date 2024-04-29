MHP Milletvekili TikTok'un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor - Son Dakika
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Politika

MHP Milletvekili TikTok'un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor

MHP Milletvekili TikTok\'un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TikTok'un ahlaki değerleri yok sayan paylaşımların yoğun olduğu bir platform olduğunu belirterek, kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı. Öztürk, TikTok'un kapatılması gerektiğini ve milli kültürün ve ahlaki yapının korunması için tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

29.04.2024 14:48
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Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok'un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya uygulaması TikTok ile ilgili açıklama yaptı. TikTok'un, dünyada ve Türkiye'de kullanılan en yaygın sosyal medya platformlarından birisi olduğuna işaret eden Öztürk, kullanıcı sayısının dünyada 1 milyarı aştığını, Türkiye'de ise 30 milyon olduğunu ifade etti.

"Bataklığın kurutulması gerekmektedir"

TikTok uygulamasının, Türk aile yapısına ve kültürüne uygun olmayan görüntülerin ve davranışların paylaşıldığı bir mecra olduğuna değinen Öztürk, "Bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır. Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir" diye konuştu.

"Ahlak yok olursa gelecek yok olur"

Ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı bir sosyal medya mecrasında yapılan paylaşımların, toplum düzenini tehdit eden birer unsur olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bu, her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir. Ahlak yok olursa gelecek yok olur. Ahlakı zedelenen veya yok olan, milli ve manevi değerleri her gün örselenen bir toplum geleceğini hazırlayamaz, istikbalini sağlam zeminler üzerine kuramaz" şeklinde konuştu.

"Milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır"

Öztürk, "Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok'un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Milletvekili TikTok'un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor - Son Dakika

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