Mike Johnson, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

Politika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tekrar meclis başkanı seçildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan mevcut Temsilci Mike Johnson, oylama sonuçlarına göre ikinci turda yeterli oyu alarak başkanlık görevine yeniden seçildi. Mike Johnson, Temsilciler Meclisi'nde yapılan ilk oylamada gerekli olan 218 oya ulaştı. Donald Trump, yaptığı açıklamada,"Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ı, Kongre'de 'eşi benzeri görülmemiş' bir güvenoyu alması nedeniyle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.