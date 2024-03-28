Milli Eğitim Bakanı Erzurum\'da SKM\'yi ziyaret etti

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Çat ilçesinde SKM'yi ziyaret edip esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Tekin, seçmenden Cumhur İttifakı adayına destek istedi.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Çat ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Milli Eğitimi Bakanı Yusuf Tekin, vatandaşların taleplerini dinledi. Bakan Tekin buradaki konuşmasında, "Başkanımız biraz önce konuşurken söyledi. Konut ve doğal gazla ilgili olarak problemler var. Siz burada iki tane oy kullanacaksınız. Birisini Seyhun başkan için. Birisini de Türkiye'nin en proaktif çalışan belediye başkanlarından bir tanesi olan, hatta birincisi olan Mehmet Sekmen için kullanacaksınız. Dolayısıyla bütün bu iki problemin çözümünü de biz Mehmet Sekmen başkanımızla beraber halledeceğiz inşallah. Ondan da hiçbir endişeniz olmasın. Sizden isteğim şu. Burada MHP ilçe başkanımız var. AK Parti ilçe başkanımız var Cumhur İttifakı olarak şu son iki günü düşman çatlatırcasına kol kola, el ele, hane hane ziyaret ederek bu iki günü değerlendirmenizi istiyorum. Siz bu iki gün üstünüze düşeni yapın. Ondan sonra beş yıl boyunca biz sizin emrinizde siz ne istiyorsanız biz de onu yapacağız diyorum seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM