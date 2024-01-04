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Milli Eğitim Bakanı Kastamonu'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Kastamonu'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu'da çeşitli açılış ve programlara katıldı. Bakan Tekin, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret ettikten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'na ziyaret eden Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet etti ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Kastamonu\'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu
04.01.2024 - 12:31,
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu'da öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Kastamonu'ya geldi. İlk olarak Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret eden Bakan Tekin, ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'na ziyaret eden Bakan Tekin, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle de sohbet eden Bakan Tekin, görüş ve önerileri dinledi.

Kaynak: DHA
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