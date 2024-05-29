Milli Eğitim Bakanı, yeni müfredat eleştirilerine cevap verdi - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı, yeni müfredat eleştirilerine cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlıklı yeni müfredatın eleştirilmesine ilişkin olarak, eleştirenlerin okuyarak eleştirmelerini tavsiye etti. Bakan Tekin ayrıca öğretmenlerin mağdur olmaması için çözümler üretildiğini belirtti. Ayrıca, yaz dönemi için öğrencilere ve velilere tatil yapmalarını, okumalarını ve ülkemizin güzelliklerini keşfetmelerini tavsiye etti.

29.05.2024 12:34
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı yeni müfredatın onaylanmasına eğitim sendikalarından gelen eleştirilere ilişkin, "Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin özel sektördeki öğretmenler için taban maaş uygulamasının yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Tekin, "Özel okul temsilcileriyle bu konu hakkında görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bir gazetecinin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı yeni müfredatın onaylanması sonrası eğitim sendikaları tarafından yapılan eleştirileri hatırlatması üzerine Bakan Tekin, "Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum" cevabını verdi.

"Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsin"

Okulların kapanmasının ardından yaz dönemi için öğrenci ve velilere tavsiyelerde de bulunan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsin. Okul ve ders dışında okuyarak, sosyal ve sanatsal aktivitelerle ve ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarını, öğrencilerimizi bu şekilde yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası." - ANKARA

Kaynak: İHA

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