Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile görüştü

07.04.2022 18:19
Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahodır Kurbanov ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahodır Kurbanov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahodır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.


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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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