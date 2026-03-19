Bakan Güler: "Türkiye bu süreçte ateşkesin sağlanmasını, diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan tutum ortaya koymaktadır" - Son Dakika
19.03.2026 17:59  Güncelleme: 18:07
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Orta Doğu'daki hassas durumu değerlendirerek Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve diplomatik çabaların yeniden devreye girmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, iç cepheyi güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya son derece hassas bir dönemden geçiyor. Pek çok bölgede krizlerin ve çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. En son İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan karşılıklı saldırılar yakın coğrafyamızın ne denli kırılgan bir zeminde bulunduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye bu süreçte saldırıların durmasını ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koymaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere Hatay'da geldi. Bakan Güler, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Valiliği ziyaretleri sonrası AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Güler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan karşılıklı saldırıların devam ettiği süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Bakan Güler, "İçinde bulunduğumuz dönem bir yandan modern şehirler oluşturmaya yönelik çabalarımızı diğer yandan da çok yönlü bir güvenlik politikası ve güçlü bir savunma kapasitesine sahip olmamızı da gerekli kılmaktadır. Zira, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya son derece hassas bir dönemden geçiyor. Pek çok bölgede krizlerin ve çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. En son İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan karşılıklı saldırılar yakın coğrafyamızın ne denli kırılgan bir zeminde bulunduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye bu süreçte saldırıların durmasını ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koymaktadır. Bununla birlikte köklü devlet tecrübemiz güçlü, etkin ve caydırıcı ordumuz yerli ve milli savunma sanayimiz ile karada denizde havada ve sınır hattında her türlü gelişmeye karşı gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle almaktayız. Gururla ifade etmeliyim ki Türkiye, bugün istikrar adası olarak güvenliğin merkezi olma konumunu sürdürürken aynı zamanda müzakere masalarında ağırlığı, sahada ise caydırıcılığı hissedilen ve bulunduğu her coğrafyada güven veren bir ülke konumundadır" dedi.

"Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir dönüm noktasıdır"

Milli birlik ve beraberliğin önemine değinen Bakan Güler, "Öte yandan yaşanan kritik gelişmelere bağlı olarak tehdit yelpazesinin sürekli genişlemesi iç cephemizi tahkim etmenin milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmenin ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu hedef, kalıcı huzur ve istikrar ortamıyla birlikte vatandaşlarımızın refahının artması çocuklarımızın daha güvenli bir ülkede büyümesi şehirlerimizin daha hızlı kalkınması kaynaklarımızın terörle mücadeleye değil yatırıma istihdama eğitime ve altyapıya yönelmesi anlamına gelmektedir. Şüphesiz Hatay gibi çok kültürlü yapısıyla Türkiye'nin kardeşlik iklimini en güzel şekilde temsil eden bir şehirde bu hedefin kıymeti daha da büyüktür. Çünkü Hatay asırlardır ayrışmanın değil bir arada yaşamanın gerilimlerin değil kardeşliğin ve ortak aidiyetin şehridir" ifadelerini kullandı. - HATAY

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
