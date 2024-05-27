Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında buluştu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelerek önemli konuları görüştü. Toplantıda, ulusal güvenlik ve dış politika konuları ele alındı ve işbirliği stratejileri üzerinde duruldu. Güler ve Fidan, Türkiye'nin savunma ve dış ilişkilerindeki güçlü duruşunu vurguladı ve uluslararası arenada aktif bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti.
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27.05.2024 20:59:29. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında buluştu - Son Dakika
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