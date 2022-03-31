Milli Siyaset Akademisi mezunları diplomalarını Fatih Erbakan'dan aldı - Son Dakika
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Milli Siyaset Akademisi mezunları diplomalarını Fatih Erbakan'dan aldı

31.03.2022 19:29
Milli Siyaset Akademisi mezunları diplomalarını Fatih Erbakan'dan aldı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partinin Siyasi İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Milli Siyaset Akademisi programının 2 dönemini bitiren kursiyerlere diplomalarını verdi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partinin Siyasi İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Milli Siyaset Akademisi programının 2 dönemini bitiren kursiyerlere diplomalarını verdi.

Yeniden Refah Partisi, Milli Siyaset Akademisi programını başarıyla bitiren mezunları için Başkent Öğretmenevi'nde diploma töreni düzenledi. Törende başarıyla programı tamamlayan kursiyerlere diplomaları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından takdim edildi.

'MİLLİ GÖRÜŞ SİYASETİNİN UFKU BÜTÜN DÜNYAYI KAPSAR'Törende konuşan Fatih Erbakan, Milli Siyaset Akademisi'nde, Milli Görüş'ün sadece Türkiye'yi değil 7 milyar insanın adalet ve refahını amaçlayan siyaset anlayışını aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Milli Görüş siyaseti, her zaman ve her şart altında yanlış olan batıla karşı, doğru olan hakkın yanında, hakkın hakimiyeti için yapılan mücadele demektir. Milli Görüş siyaseti yanlışın değil doğrunun hakim olması için yapılan siyasettir. Zararlının yerine faydalının, kötünün yerine iyinin, çirkinin yerine güzelin hakim olması için yapılan siyasettir. Milli Siyaset Akademisi'nde ortaya koyduğumuz siyaset anlayışı zulmün, sömürünün, adaletsizliğin kul haklarının fiilen ortadan kaldırılması, adaletin refahın huzur ve barışın dünyada hakim kılınması ve 7 milyar insanın kul haklarının teminat altına alınması, önce ahlak ve maneviyat düsturuyla, materyalizm yerine maneviyatçılık anlayışının hakim kılınması demektir. Milli Görüş siyasetinin ufku sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı kapsayan 7 milyar insanı kapsayan bir vizyondur. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapmak demektir. İşte bu çok önemli gerçekleri Milli Siyaset Akademisi'nde katılımcılarımıza aktarmaya çalıştık. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.SAKARTEPE: MİLLİ GÖRÜŞ, TÜRK SİYASETİNİN AKADEMİSİDİRMilli Siyaset Akademisi'ni düzenleyen, koordinesini yapan Siyasi İşler Başkanı Bayram Sakartepe ise 50 yıllık tarihinde Milli Görüş'ün Türk siyasetinin akademisi olduğunu ifade ederek, yeni dönemde bu geleneği Yeniden Refah Partisi'nin sürdüreceğini belirtti. Sakartepe şunları söyledi:

"Milli Görüş, siyasete bir sistem getirmiştir, yeni bir ufuk açmıştır. Milli Görüş demek, geleceğimizi; geleneğimizden kopartmadan var gücümüzle ülkemizin istikamette gitmesini sağlamaktır. Davamızın kurucusu merhum Erbakan Hocamız herşeyden önce bir bilim adamıydı. Yani bilgiye önem veriyordu, bilgiyle siyaset oluşturuyordu. Bundan dolayı liyakati ve bilgiyi çok önemsiyoruz. Bu açıdan Milli Siyaset Akademisi önemli bir görev ifa ediyor. Yeni dönemde de bu görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz."


Milli Siyaset Akademisi mezunları diplomalarını Fatih Erbakan'dan aldı
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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Siyaset, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Milli Siyaset Akademisi mezunları diplomalarını Fatih Erbakan'dan aldı - Son Dakika


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