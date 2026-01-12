ABD hükümetinden Minneapolis\'e ek güvenlik gücü

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Minneapolis kentinde görev yapan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ve Sınır Devriyesi personelimizin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmesi için bölgeye yüzlerce personel sevk edilecek" dedi.

ABD'de bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanının Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Renee Nicole Good adlı kadını öldürmesinin ardından tepkiler büyüyor. Ülke genelinde düzenlenen çok sayıda protesto gösterisinde binlerce kişi ICE ajanlarının istenmediğini belirten sloganlar atıyor. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem yaptığı açıklamada Fox News' yaptığı açıklamada, "Minneapolis kentinde görev yapan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ve Sınır Devriyesi personelimizin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmesi için bölgeye yüzlerce personel sevk edilecek" dedi.

Noem, bu görevlilerin "bugün ve yarın" kente ulaşacağını belirterek, "Kolluk kuvvetlerine karşı şiddet eylemlerinde bulunulması ya da operasyonlarımızın engellenmesi durumunda bu bir suç olarak kabul edilecek ve sorumlular sonuçlarına katlanacak" ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem CNN'e yaptığı açıklamada ise Good'un "iç terörizm" eylemi gerçekleştirdiği yönündeki değerlendirmesini yineleyerek, Renee Nicole Good'un ICE ajanlarına saldırmak için aracını "silah haline getirdiğini" savundu.

"Herkes bu mağdurun bir terörist olmadığını görebilir"

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, kentte düzenlenen protestoların "barışçıl" olduğunu söyledi. Noem'in açıklamalarına yanıt veren Frey, "Herkes bu mağdurun bir terörist olmadığını görebilir" dedi. Jacob Frey, Renee Nicole Good'un yaptığının olay yerinden kaçmak için üç noktalı dönüş yapmaya çalışan birinin davranışı olduğunu ifade etti.

"Burada gördüğümüz şey, federal hükümetin ne olduğunu örtbas etmeye çalışmasıdır"

Minnesota Senatörü ve Demokrat Parti üyesi Tina Smith ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump yönetimini olayın üzerini örtmeye çalışmakla suçladı. Smith, "Bence burada gördüğümüz şey, federal hükümetin, Kristi Noem'in, Başkan Yardımcısı Vance'in ve Donald Trump'ın burada ne olduğunu örtbas etmeye çalışmasıdır. İnsanların burada ve ülke genelinde buna inanmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'dan Tina Smith'e tepki

Beyaz Saray ise Tina Smith'in açıklamalarına tepki göstererek, Smith'i yalan söylemekle suçladı. Yapılan açıklamada, "Tina'nın yalanları yalnızca gerilimi daha da tırmandırıyor ve kolluk kuvvetlerine yönelik şiddeti kışkırtıyor" denildi. - WASHINGTON