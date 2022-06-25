Mısır Cumhurbaşkanı Sissi, 7 yıl sonra Katar Emiri Al Thani ile görüştü - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sissi, 7 yıl sonra Katar Emiri Al Thani ile görüştü

25.06.2022 18:28
Mısır Cumhurbaşkanı Sissi, 7 yıl sonra Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sissi, 7 yıl aradan sonra Mısır'a gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el- Sissi, 7 yıl aradan sonra Mısır'a gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, resmi temaslarda bulunmak üzere 7 yıl aradan sonra Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sissi ile bir araya geldi. Kahire'de İttihadiye Başkanlık Sarayı'nda bir araya gelen liderler, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmenin ardından Katar medyası, Cumhurbaşkanı Sissi ve Katar Emiri'nin ziyaretini ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik önemli bir adım olarak nitelendirirken, görüşmede yatırım, enerji, savunma, kültür ve spor olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin görüşüldüğünü bildirdi.

Mısır medyası ise görüşmelerin, 2021'in başlarında ilişkileri yeniden başlattıktan sonra iki ülke arasındaki bağların normalleşmesini sağlamayı amaçladığını bildirdi.

(İHA)

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Sisi, 7 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret eden Katar Emiri ile ikili ilişkileri görüştü Sisi, 7 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret eden Katar Emiri ile ikili ilişkileri görüştü Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mısır Cumhurbaşkanı Sissi, 7 yıl sonra Katar Emiri Al Thani ile görüştü - Son Dakika

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