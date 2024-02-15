MSB, Iraklı Türkmenlerin menfaatleri için görüşmeler yaptı - Son Dakika
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Politika

MSB, Iraklı Türkmenlerin menfaatleri için görüşmeler yaptı

MSB, Iraklı Türkmenlerin menfaatleri için görüşmeler yaptı

MSB kaynakları: "Iraklı Türkmenlerin bölgedeki menfaatleri konularına yönelik Merkezi Irak Yönetimi, IKBY ve Irak Türkmen Cephesi makamları ile çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır.

15.02.2024 12:04  Güncelleme: 12:05
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MSB kaynakları: "Iraklı Türkmenlerin bölgedeki menfaatleri konularına yönelik Merkezi Irak Yönetimi, IKBY ve Irak Türkmen Cephesi makamları ile çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Irak, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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