MSB, Iraklı Türkmenlerin menfaatleri için görüşmeler yaptı

Merkezi yönetim bütçe açığı 150.72 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 367.5 artışla 150.72 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı açık ise 29.63 milyar liraya ulaştı.