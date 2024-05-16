MSB, idari tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), halihazırda yürürlükte bulunan idari hususlardaki tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biri olduğunu açıkladı. Ankara'da bulunan MSB kaynakları, bakanlığın tasarruf tedbirlerine uyum sağlama konusunda örnek bir performans sergilediğini belirtti.
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17.05.2024 04:23:25. #1.12#
SON DAKİKA: MSB, idari tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biri - Son Dakika
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