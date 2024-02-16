MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Belediye Başkan Adayı Olmayacak

Politika

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, belediye başkan adayı olacağına dair basında ve sosyal medyada çıkan haberler ve paylaşımların gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Belediye başkan adayı olacağına dair basında ve sosyal medyada çıkan haberler ve paylaşımlar üzerine bir açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bağımsız veya herhangi bir siyasi partinin adayı olarak seçimlere girme düşüncesinin bulunmadığını kaydetti.

Açıklamasında altı yıldır Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini büyük bir onur ve sorumlulukla icra sürdürdüğünü kaydeden Sadıkoğlu, "Bu şehrin sokaklarında büyümüş, bu şehrin hamuruyla yoğrulmuş, taşıdığı tüm değerleri bu topraklardan almış bir Malatya evladı olarak bu şehre olan sevgi ve sadakatimiz şüpheye yer bırakmayacak kadar iyi bilinmektedir. Nitekim göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimiz menfaatlerini korumak adına, önümüze çıkan birçok olumsuzluğa karşı vermiş olduğumuz güçlü mücadele bunun en somut örneğidir. "Bir kesimin değil herkesin Odası" diyerek çıktığımız yolda, 6 yıldır gururla sürdürdüğümüz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini, her kesime eşit mesafede, şahısların değil şehrimizin kazanımlarını arttırmak için çalışma ilkesiyle sürdürüyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu düsturla hareket edeceğimizin bilinmesini isterim. Malatya esnafı, tüccarı ve sanayicisinin değerli oyları ile seçildiğim bu makamı hiçbir zaman basamak olarak değerlendirmediğim, böyle bir amaçla görev yürütmediğim herkes tarafından bilinmektedir. Adımız, başta bağımsız olmak üzere birçok siyasi partinin adayı olarak kamuoyunda konuşulmaya ve yazılmaya devam ediyor" dedi.

"Aday değilim"

İsminin 6 Şubat'ta depremleri sonrası kentte devam eden yeniden inşa ve imar sürecinde büyük önem arz eden belediye başkanlığına aday olarak gündeme gelmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bağımsız veya herhangi bir siyasi partinin adayı olarak seçimlere girme düşüncemin olmadığının bilinmesini isterim. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli üyelerinin deprem sonrası artan sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması için görevimizin başındayız. Baki ve mühim olan makamlar değil, geride bırakacağımız hizmetler, sergilediğimiz duruş ve bırakacağımız hoş sada olacaktır. Bu şiarla, şehrimizin ve üyelerimizin ekonomik kalkınması adına her alanda aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimin şehrimizin ayağa kalkması için yeni bir umut olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, seçilecek belediye başkanları ile istişare halinde olmaya ve sürece en büyük katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonra da Malatya'mızın menfaati için atılan her doğru adımı desteklemeye, yanlışı da eleştirerek karşısında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini isterim" diye konuştu. - MALATYA