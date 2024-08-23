Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rodos ziyaretinde - Son Dakika
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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rodos ziyaretinde

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rodos ziyaretinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Yunanistan'ın en büyük adalarından Rodos'a ziyaret gerçekleştirdi. Aras, Rodos Belediye Başkanı, Yunanistan Güney Ege Bölge Yönetimi Başkan Vekili, Rodos Müslümanları Kültür, Eğitim, Kardeşlik Derneği ve Atina Belediye Başkanı ile görüştü.

23.08.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkan Ahmet Aras, birlik üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği Yunanistan'ın en büyük adalarından Rodos adası ziyareti devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Rodos'ta Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis, Yunanistan Güney Ege Bölge Yönetimi Başkan Vekili Apostolis Asprakıs, Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıaali'yi ve Rodos Müslümanları Kültür, Eğitim, Kardeşlik Derneği'ni ve Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ile görüştü.

Başkan Aras temaslar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak, Birlik Encümen üyelerimizle birlikte Rodos ziyaretlerimiz kapsamında, Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis, Yunanistan Güney Ege Bölge Yönetimi Başkan Vekili Apostolis Asprakıs, Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıaali'yi ve Rodos Müslümanları Kültür, Egitim, Kardeşlik Derneği'ni ziyaret ettik. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda kent diplomasisi stratejimizi her geçen gün çeşitlendiriyor, başta Ege ve Akdeniz'de tüm komşularımızla birlikte daha dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rodos'taki görüşmelerim kapsamında, ülkenin Başkenti Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ile görüşme fırsatı buldum. Akdeniz'in en önemli kentlerinden biri olan Atina ve Muğla arasındaki potansiyel ortaklıkların detaylarını ele aldık. Hem ikili ilişkiler hem de Muğla Büyükşehir Belediyemizin üyelik sürecinin devam ettiği ve Atina'nın da üyesi olduğu "B40 Balkan Şehirleri Ağı" gibi uluslararası kurumlar içerisinde çok taraflı ortak çalışmaların önemini vurguladık. Atina Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyemizin Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesinde çok önemli aktörler olarak, ortak gündemlerle birlikte yer alması Dünya Kenti Muğla vizyonumuz için çok değerli bir adım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rodos ziyaretinde - Son Dakika

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