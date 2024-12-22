Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ambulans helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekim ve sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.