Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı - Son Dakika
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Politika

Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

22.12.2024 13:46
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ambulans helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekim ve sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı - Son Dakika

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