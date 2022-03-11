Muharrem İnce'den 6 partinin mutabakat metnine tepki - Son Dakika
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Muharrem İnce'den 6 partinin mutabakat metnine tepki

11.03.2022 00:57
Muharrem İnce'den 6 partinin mutabakat metnine tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 partinin imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni' üzerinden parti liderlerine yüklendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 partinin imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni' üzerinden parti liderlerine yüklendi. İnce, "Cumhurbaşkanı partisiz olacak ama bir daha siyaset yapmayacak yazıyor. Ne demek bu. Sen kimsin de bunu engelliyorsun. Ben orada olsam zaten sorun çıkartırdım. Atatürk niye demiyorsun kardeşim derdim. Hesabı sorardım" dedi.

Partisinin il binasının açılışı için Kahramanmaraş'a gelen İnce, açılış öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Kendisinin haberlerinin yapılmadığını iddia eden İnce, "Hiçbir yerde haber olmuyoruz muhalefet medyasında da haber olamıyoruz. Bizim o kadar paramız yok. Üyelerimizin aidatı ile gönüllülerin katkılarıyla kurulmuş bir partiyiz. Bunlardan her ikisinden de demokrasi çıkmaz. Yandaş medya diyorlar ya, muhalefetin kanalları iktidar medyasına yandaş medya diyor. Mesela Davutoğlu'nu göstermek serbest, Ali Babacan'ı göstermek serbest. Muharrem İnce yasaklı. Türkiye'nin en yasaklı siyasetçisi benim" dedi.

6 parti liderinin imzaladığı mutabakat metnini eleştiren Muharrem İnce, "Biz ayrı bir siyasi partiyiz ve bize davet gelmedi. İkincisi ben halkın önünde siyaset yaparım. Benim siyaset yapma biçimim ilkeseldir. Mesela bu metinde 1921 anayasası en iyisidir diye yazılmış, bana göre değildir. Bu metinde laiklik yok, ilk 4 maddeyi koruyacağız yok, Atatürk yok, Türk'te yok. Cumhurbaşkanı partisiz olacak ama bir daha siyaset yapmayacak yazıyor. Ne demek bu. Sen kimsin de bunu engelliyorsun. Yarın ne yapacağımızı söylemiyor. Bu parti tabanlarının bir mutabakat metni değil, genel başkanlarının bir mutabakat metni. Cumhurbaşkanını nasıl seçileceğini belli etmiyor. Baraj yüzde 3 ama parti içi demokrasi yok. İlkokul iki de toplumsal eşitlik dersi var ama milletvekili listelerinde kadın erkek eşitlik yok. Ayrıntılar yok, cemevleri yok. Bu utangaç bir metin. Bunu yazarsam Temel Bey kızar, bunu yazarsam Ali Bey kızar, bunu yazarsam Ahmet Bey kızar, orayı keseyim burayı keseyim fazla Atatürk demeyelim, içimizden Atatürk'ten hoşlanmayanlarda var böyle bir metin olabilir mi? Bu metin şu, 6'lıyı dağıtmayayım şu maddeyi çıkar Temel Beyi kızdırmayalım, bu maddeyi çıkarmayalı Meral hanımı kızdırmayalım, devleti yönetirken madde nasıl çıkarılacak. Ben orada olsam zaten sorun çıkartırdım. Atatürk niye demiyorsun kardeşim derdim. Hesabı sorardım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Mustafa Kemal Atatürk, Muharrem İnce, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den 6 partinin mutabakat metnine tepki - Son Dakika


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