AK Parti'den Harmandalı Cemevi'nde Muharrem Lokması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den Harmandalı Cemevi'nde Muharrem Lokması

AK Parti\'den Harmandalı Cemevi\'nde Muharrem Lokması
21.06.2026 12:33  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal'ın annesi adına düzenlediği Muharrem lokması programında İl Başkanı Bilal Saygılı, 'Bir Alevi kardeşim benim canımdır' diyerek birlik mesajı verdi.

AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal tarafından, vefat eden annesi Hatice Ünal adına Harmandalı Cemevi'nde düzenlenen Muharrem lokması programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bir Alevi kardeşim benim canımdır" dedi.

Harmandalı Cemevi'nde düzenlenen programa; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçe başkanları, il başkan yardımcıları, il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, cemevi başkanları, dedeler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dedelerin okuduğu gülbang eşliğinde Muharrem matem oruçları açılırken, Kerbela şehitleri dualarla yad edildi.

"Bizim ortak paydamız İslam"

Programda katılımcılara hitap eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ehlibeyt sevgisinin sadece bir mezhebe mensup insanların değil, hakkı ve hukuku önceleyen bütün Müslümanların ortak değeri olduğunu ifade etti. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatıma, Hazreti Zeynep ve Hazreti Ali'nin tüm İslam aleminin ortak değeri olduğunu belirten Saygılı, Kerbela'da hakkın ve adaletin yanında dimdik duran Hazreti İmam Hüseyin'in insanlığa yol göstermeye devam ettiğini söyledi. Yüzyıllardır Alevi-Sünni ayrımı yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Saygılı, "Bizim ortak paydamız İslam, hepimiz Müslümanız. Bir Alevi kardeşim benim canımdır. Onun tenine zarar gelmesi, benim bütün azalarımın zarar görmesi anlamına gelir. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, güçlü kılsın. Her zaman beraber olalım" ifadelerini kullandı.

"Zalime karşı mazlumun yanında durabilmek"

AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal ise, Muharrem ayının, Kerbela'nın acısını yürekte hissedebilmek, zalime karşı mazlumun yanında durabilmek ve hak yolundan gidebilmek anlamına geldiğini belirtti. Ünal, Hazreti İmam Hüseyin'i ve Kerbela'da şehit olanları rahmetle anarak, matem orucu tutanların ibadetlerinin hak katında kabul olmasını diledi.

Program, okunan duaların ve lokmaların paylaşılmasının ardından sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Karşıyaka, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Harmandalı Cemevi'nde Muharrem Lokması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
10:39
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 13:23:01. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den Harmandalı Cemevi'nde Muharrem Lokması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.