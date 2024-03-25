Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde dualarla anıldı - Son Dakika
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Politika

Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde dualarla anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde dualarla anıldı

Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin 15. yılında Ankara'da mezarı başında dualarla anıldı. Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Anma törenine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi, sevenleri ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da katıldı.

25.03.2024 13:11  Güncelleme: 13:14
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Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yılında sevenleri tarafından Ankara'da Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve tüm sevenleri kabri başında dua etti.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer de anma töreninde yerini aldı.

Yazıcıoğlu'nun kabri başında yapılan dua esnasında ziyarete gelen vatandaşlar arasında küçük çaplı bir tartışma da yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde dualarla anıldı - Son Dakika

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