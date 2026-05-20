Murat Kurum Danimarka\'da İklim Görüşmeleri Yaptı

20.05.2026 13:48
Bakan Kurum, Danimarka'da Avustralya heyeti ile COP31 hazırlıklarını görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Danimarka'da Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Danimarka'ya geldi. Bakan Kurum, başkent Kopenhag'da Avustralyalı heyet ile bir araya geldi. Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "COP31 Başkanlığımızda müzakereleri yürütecek Avustralya ile kahvaltıda buluştuk. Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız zirveye ilişkin hazırlıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı ele aldık. Küresel iklim diplomasisinde güçlü eşgüdüm ve ortak vizyonla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen'a nazik daveti için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

Politika, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

