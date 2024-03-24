Murat Kurum: İstanbul'u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum: İstanbul'u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz

Murat Kurum: İstanbul\'u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde konuştu. Kurum, İstanbul'un geleceği ve değişimi için söz verdi.

24.03.2024 16:26  Güncelleme: 16:31
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde konuştu. Kurum, "Şu güzel İstanbul'u 21. yüzyıla yakışmayan görüntüleri yaşattılar. Bu millet, 31 Mart'ta kendisini ihmal edenlerden hesabını soracak. İstanbul'u asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz. 31 Mart'ta 'yeniden İstanbul' diyeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde kürsüde konuşma yaptı. Kurum, vatandaşlara seslendiği konuşmasında "İstanbul Burada Liderimiz Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşları burada İstanbul'un iradesini görmek isteyenler varsa gelsin bu meydana baksın. İstanbul'un ruhunu görmek isteyen varsa gelsin buraya baksın. Burada İstanbul'un değişim iradesi var. Burada İstanbul'un kararlı duruşu var. Burada yeniden İstanbul var, sadece İstanbul var" şeklinde konuştu.

"31 Martta hep birlikte bayram yaşayacağız"

İstanbul'da gerçekleştirmek istediği çalışmalarından bahseden Kurum, "İnşallah 31 Martta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak, 31 Mart, geleceğimizin, evlatlarımızın huzur içerisinde yaşayacağı bir bayram olacak. Bugün İstanbul'un mutsuzluğu yüzbinlerce tebessüm ediyor. Bugün İstanbul'un umutsuzluğu umuda dönüyor. Bu kardeşinizin Murat Kurum'un da bir hayali var" dedi.

"Biz bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar"

Konuşmalarına devam eden Kurum "Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokakların huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Çünkü geride bıraktığımız beş yılda liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkum edildi. Hiç olmadığı kadar ihmal edildi. Biz bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, ulaşım İstanbul'da tam bir çileye dönüştü" ifadelerini kullandı.

"Verdikleri sözü yerine getirmediler"

Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Kurum, "Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çar çur ettiler. İstanbul kaynaklarını yetimin hakkı demeden balya balya kendi ikmalleri için dağıttılar. 'İsrafı bitireceğiz' dediler. En büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Ev hanımlarımız ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce emekçimizin ekmeği ile oynadılar. Verdikleri sözü yerine getirmediler. 100 bin konut ve metro hattı dediler. 'Megabüsler, hızray' dediler ama tek birini dahi hatırlamadılar. Sorduklarında da "Ben böyle bir şey hatırlamıyorum" dediler. Bu millete, aziz İstanbul'a yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar. Bu milleti aldattılar. Şu güzel İstanbul'u 21. Yüzyıla yakışmayan görüntüleri yaşattılar. Biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerine kullanacağız. Onların siyasi kariyerleri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri parayı biz İstanbul'a harcayacağız" şeklinde konuştu.

Kurum, "31 Mart'ta gelin gerçek belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta gelin İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin sağlam İstanbul'dan yana olun. Her bir oy tohumdur, hizmet görürse yeşerir, emek verilirse fidan olur, karşılık bulursa orman olur. Haydi İstanbul, şehrine oy ver. Şehrine oy ver ki İstanbul hizmet, huzur, mutluluk bulsun. İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz. 31 Mart'ta "yeniden İstanbul" diyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Murat Kurum: İstanbul'u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz - Son Dakika

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