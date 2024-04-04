Muş Belediye Başkanlığı ve belde belediye başkanları mazbatalarını aldı - Son Dakika
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Politika

Muş Belediye Başkanlığı ve belde belediye başkanları mazbatalarını aldı

Muş Belediye Başkanlığı ve belde belediye başkanları mazbatalarını aldı

Muş Belediye Başkanlığına seçilen Sırrı Söylemez ile merkeze bağlı belde belediye başkanları mazbatalarını aldı. Söylemez, halka hizmet etmek için yola çıktıklarını ve layık oldukları hizmeti sunacaklarını belirtti. Diğer belediye başkanları da vatandaşlara hizmet etmek için çalışacaklarını ifade etti.

04.04.2024 18:11  Güncelleme: 18:16
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Muş Belediye Başkanlığına seçilen Sırrı Söylemez ile merkeze bağlı belde belediye başkanları mazbatalarını aldı.

DEM Parti'den Muş Belediye Başkanlığına seçilen Söylemez ile AK Parti'den Kızılağaç Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Şirin Yılmaz ve AK Parti'den Konukbekler Belediye Başkanlığına seçilen Bahri Fırat'a mazbataları İl Seçim Kurulunda görevliler tarafından verildi. Hükümet Konağı önünde partililerle fotoğraf çektiren Söylemez, "Bizim tek amacımız halkımıza hizmet etmektir. Tek şiarımız budur. Kesinlikle hizmet amaçlı yola çıktık. Halkımızın layık olduğu hizmeti onlara sunmak için elimizden geleni yapacağız. Halkımız idaresine sahip çıktı. Bütün Muş halkına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Kızılağaç Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Şirin Yılmaz, "Kazasız bir seçim atlattık. Bu gün mazbatamızı aldık herkese hayırlı olsun. Vatandaşlarımız için hizmetlerimize hızlı bir şekilde başlayacağız. Çok güzel projelerimiz var" dedi.

AK Parti'den Konukbekler Belediye Başkanlığına seçilen Bahri Fırat ise, "İkinci dönemdir seçiliyorum. Halkımıza daha iyi hizmet etmek için çalışacağız. 5 yıl beldemize hizmet ettik. Seçmenlerimize layık olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muş Belediye Başkanlığı ve belde belediye başkanları mazbatalarını aldı - Son Dakika

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