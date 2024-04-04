Muş Belediye Başkanlığı ve belde belediye başkanları mazbatalarını aldı

Muş Belediye Başkanlığına seçilen Sırrı Söylemez ile merkeze bağlı belde belediye başkanları mazbatalarını aldı.
DEM Parti'den Muş Belediye Başkanlığına seçilen Söylemez ile AK Parti'den Kızılağaç Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Şirin Yılmaz ve AK Parti'den Konukbekler Belediye Başkanlığına seçilen Bahri Fırat'a mazbataları İl Seçim Kurulunda görevliler tarafından verildi. Hükümet Konağı önünde partililerle fotoğraf çektiren Söylemez, "Bizim tek amacımız halkımıza hizmet etmektir. Tek şiarımız budur. Kesinlikle hizmet amaçlı yola çıktık. Halkımızın layık olduğu hizmeti onlara sunmak için elimizden geleni yapacağız. Halkımız idaresine sahip çıktı. Bütün Muş halkına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti'den Kızılağaç Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Şirin Yılmaz, "Kazasız bir seçim atlattık. Bu gün mazbatamızı aldık herkese hayırlı olsun. Vatandaşlarımız için hizmetlerimize hızlı bir şekilde başlayacağız. Çok güzel projelerimiz var" dedi.
AK Parti'den Konukbekler Belediye Başkanlığına seçilen Bahri Fırat ise, "İkinci dönemdir seçiliyorum. Halkımıza daha iyi hizmet etmek için çalışacağız. 5 yıl beldemize hizmet ettik. Seçmenlerimize layık olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ
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MHP'den Osmancık Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Gelgör, görevine başladı. Mazbatasını alarak belediyeye giden Gelgör, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Gelgör, Osmancık halkına teşekkür ederek, yeni dönemde de aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Törene MHP yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Aydın merkez ilçe Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, mazbatasını alarak görevine başladı. Yetişkin, vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajları verdi ve çalışmalarına başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, görevi eski Belediye Başkanı Mustafa Demir'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Doğan, Samsun'un önemli bir şehir olduğunu ve geçmişteki tecrübeleri ileriye taşıyacaklarını belirtti. Eski Başkan Demir ise, görevi devrederek Samsun'un Türkiye ve dünya genelinde önemli bir yere geleceğini vurguladı.
CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Üsküdar'da mazbatasını aldı. Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.
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