Muş\'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için Okullarda Son Hazırlıklar Tamamlandı

Muş'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda son hazırlıklar tamamlandı. 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için il genelinde çalışmalar titizlikle yürütüldü.
Muş'un farklı bölgelerinde bulunan okullar, seçim için hazır hale getirilmek için titizlikle temizlendi ve düzenlendi. Seçmenlerin rahat ve güvenli bir ortamda oy kullanmalarını sağlamak için gerekli önlemler alındı. Görevliler tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı. 248 bin 349 kişinin oy kullanacağı Muş'ta 981 sandık kuruldu.
Vatandaşların rahatlıkla oy kullanabileceği şekilde sınıfı düzenleyen sandık başkanı Türkçe öğretmeni Engin Türk, oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandığını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yerel seçime hazırız. Hiçbir problemimiz yok" dedi. - MUŞ
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Memur-Sen Şırnak İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Buluşması' etkinliğine, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Milletvekili Tatar, programda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in, memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaraları da gündeme getiren bir vicdan hareketi olduğunu belirtti ve AK Parti olarak kamu görevlilerinin ve memurların sorunlarını çözmek için çalışacaklarını söyledi. Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Çatı ise yaptıkları çalışmaları aktararak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrumluların ilkelerinden vazgeçmeyen bir lideri seçeceğini belirterek, koltuk uğruna duruşundan vazgeçenleri eleştirdi. Mandalinci, mitinginde projelerini anlattı ve gençlere yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi. Mitinge katılım yoğun oldu.
Aydın'da seçim yasaklarına 4 saat gibi bir zaman kala polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Seçim kurulları ve çevresi polis ekiplerince güvenlik çemberine alınırken, Atatürk Kent Meydanı'ndaki siyasi partilerin çadırları da toplanmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Rize il genelinde bin 67 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy kullanacak.
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda son hazırlıklar tamamlandı. Görevliler, sabah saatlerinde okullara gelerek sandıkları yerleştirdi ve oy kullanma kabinlerini kurdu. Sınıflar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları için sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'yı ziyaret etti. İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında İstanbulluların doğru kişiyi seçerek kentin geleceğini şekillendireceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, Adalar'daki sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.
Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 585 sandık alanında oy kullanılacak kabinlerin ve sandıkların kurulumu tamamlanıyor.
Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak. Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir'de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Gaziantep'te, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya'nın Serik ilçesinde 68 yıldır devam eden tapu sorununun çözümü için çalışmaların başladığını belirtti. Bakan Özhaseki, pazartesi ve salı gününden itibaren tapu sorunlarını çözeceklerini ve tapuların belediyeye aktarılacağını söyledi.
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