Muş\'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için Okullarda Son Hazırlıklar Tamamlandı

Politika

Muş'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda son hazırlıklar tamamlandı. 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için il genelinde çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Muş'un farklı bölgelerinde bulunan okullar, seçim için hazır hale getirilmek için titizlikle temizlendi ve düzenlendi. Seçmenlerin rahat ve güvenli bir ortamda oy kullanmalarını sağlamak için gerekli önlemler alındı. Görevliler tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı. 248 bin 349 kişinin oy kullanacağı Muş'ta 981 sandık kuruldu.

Vatandaşların rahatlıkla oy kullanabileceği şekilde sınıfı düzenleyen sandık başkanı Türkçe öğretmeni Engin Türk, oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandığını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yerel seçime hazırız. Hiçbir problemimiz yok" dedi. - MUŞ