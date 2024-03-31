Muş Valisi Avni Çakır, seçimin huzur ve güven içerisinde devam ettiğini söyledi

Politika

Muş Valisi Avni Çakır, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanarak, seçimin huzur ve güven içerisinde devam ettiğini söyledi.

Oyunu kullanmak üzere Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu'na gelen Vali Çakır, sandık görevlileri ve seçmenlerle kolaylıklar diledikten sonra 1007 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu sandığa atan Vali Çakır, seçimin memlekete hayırlı olması temennisinde bulunarak, "81 ilde olduğu gibi Muş'ta da Mahalli İdareler Seçimi kapsamında oy verme işlemler devam ediyor. Vatandaşlık hakkını yerine getirerek oyumuzu kullandık. Muş'ta çok şükür huzur ortamında oy kullanma işlemi olaysız devam ediyor. Bizler vatandaşımızın hür iradesini sandığa yansıtması noktasında ilimiz genelinde gereken her türlü tedbirleri aldık. Bu kapsamda şu an 981 sandıkta 5 bin kolluk personelimizle seçim güvenliğiyle alakalı gerekli tedbirleri almaktayız. Allah'a şükür en ufak bir olayımız yok. Sandıktan çıkacak sonuçlar öncelikle ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum" dedi. - MUŞ