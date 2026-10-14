Müslim Sarı, CHP'nin TBB seçiminde Ayşe Ünlüce'yi destekleyeceğini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekili seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK'nin ardından Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısına da başkanlık etti.

Sarı, MYK ve PM gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ülke ve parti gündemini değerlendirdiklerini söyledi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın henüz yürürlükte olmadığını anımsatan Sarı, "Bir uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Anayasa'nın 90. maddesinde belirtildiği şekilde TBMM'nin onayına sunulması gerekir. Bu anlaşmanın bir an önce hukuka uygun biçimde Meclis'e getirilmesi ve burada etraflı bir biçimde tartışılması gerekir." diye konuştu.

Yarın Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekili seçiminin yapılacağını anımsatan Sarı, TBB'de 860 delegeden 370'inin Cumhur İttifakı'nın olduğunu söyledi.

Sarı, CHP'nin 246, Yeni Parti'nin 135 delegesi bulunduğunu, muhalefet partilerinin toplam delege sayısının 450 olduğunu bildirdi.

Muhalefetin ancak birlikte hareket ettiğinde seçimi kazanabileceğine işaret eden Sarı, bu konuda Yeni Parti ile arka kapı diplomasisi yürüttüklerini anlattı.

Görüşmelerde kendilerinin gösterdiği adayı Yeni Parti'nin kabul etmediğini, CHP'nin ise Yeni Parti'nin önerdiği adayı kabul ettiğini dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Ancak bütün bu çabalarımıza, işbirliği önerilerimize ve kendimizi sorumlu hissettiğimiz bu çerçevede bütün el uzatmalarımıza rağmen maalesef Yeni Parti'deki arkadaşlarımız 'biz butlanla yan yana gelmeyiz, herhangi bir biçimde işbilriği yapmayız' söylemiyle ortaklaştığımız ve kendilerinin önerdiği adayı, bizim de kabul ettiğimiz adayı kabul etmeyerek kendileri ayrı bağımsız bir aday çıkarmayı tercih etti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, bu hanımefendiyi, belediye başkanımızı Yeni Parti'nin TBB adayı olarak önerdiler. CHP olarak biz tercih yapmak zorundayız. Seçime katılmamak, böyle bir tercihimiz yok. Seçime katılmamak bizim ilkelerimize uygun değil. Aynı zamanda buraların Cumhur İttifakı'na verilmemesi çerçevemizdeki ilkelerimize uygun değil. Peki adayı ortaklaştırabildik mi? Hayır. Üstelik en fazla üye CHP'de olmasına, bütün bu işbirliği önerilerimiz reddedilmesine rağmen biz 'burası AKP'ye geçmesin' diye aday çıkarmamaya karar verdik. Biz Yeni Parti'nin önerdiği Ayşe Ünlüce'yi Belediyeler Birliği seçiminde CHP olarak desteklemeye karar verdik. Bu fedakarlığı yapıyoruz."

İstanbul İl Başkanlığına yönelik atamanın sorulması üzerine Sarı, "Geçen hafta hangi yerdeysek, bugün de aynı yerdeyiz. Bu meselede yeni bir durum yok." dedi.