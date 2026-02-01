Mustafa Şentop'tan Epstein belgeleri çıkışı: Maskeler düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mustafa Şentop'tan Epstein belgeleri çıkışı: Maskeler düştü

Haberin Videosunu İzleyin
Mustafa Şentop\'tan Epstein belgeleri çıkışı: Maskeler düştü
01.02.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mustafa Şentop\'tan Epstein belgeleri çıkışı: Maskeler düştü
Haber Videosu

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında ortaya çıkan yeni belgelerle ilgili açıklama yaptı. Şentop açıklamasında ''Karanlık açığa çıktıkça, insanlığın aydınlığa olan ihtiyacı daha da acilleşiyor. Maskeler düştü, gerçekler ortada. Bu ahlaksızlık vahşeti düzenin yıkılışını hızlandıracaktır'' dedi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.

3 milyondan fazla yeni dosya kamuoyu ile paylaşılırken; belgelerin yarattığı tartışmalar ise devam ediyor.

MUSTAFA ŞENTOP'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan da yaşanan gelişmeye ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şentop, "Karanlık açığa çıktıkça, insanlığın aydınlığa olan ihtiyacı daha da acilleşiyor. Maskeler düştü, gerçekler ortada. Bu ahlaksızlık vahşeti düzenin yıkılışını hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Şentop açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Epstein belgeleri bir skandal değil, küresel bir sistem fotoğrafıdır: Güç şantajla korunur, para dosyayı kilitler, medya gündemi dağıtır. Bu, buzdağının görünen yüzü değil; medeniyetin altına döşenen lağım sisteminin ta kendisidir. Artık krallar çıplak!

Dünya düzeni artık "güven" değil, "ifşa" üzerine kurulu. Siyasetin, hukukun ve küresel düzenin "seçkinleri" bu sistemde suç ortağıyken; ahlaktan ve hukuktan bahsetmek artık sadece trajikomik bir şaka.

Eğer hukuk "elitler" için işlemiyorsa, devlet bir düzen değil; sadece suçlular için bir "koruma kalkanı" üretir.

"DÜNYA DÜZENİ BİTMİŞTİR"

Bu belgeler aslında bir iflasın ilanıdır. Gündüzleri ekranlarda demokrasi ve insan hakları nutukları atan Batı medeniyetinin, geceleri hangi karanlık pazarlıklarla ayakta durduğunun suçüstü halidir. Hukuk susuyorsa, siyaset kirlenmişse ve ahlak sadece zayıflar için işleyen bir prangaya dönüşmüşse; dünya düzeni bitmiştir.

Epstein dosyası, sadece bir "suç hikayesi" değil; Batı medeniyeti "elitleri"nin ahlaki temellerini gösteren bir aynadır. Bu aynada, gücün ahlakı nasıl yok ettiği, gukukun "seçilmişlere" neden işlemediği, medeniyet iddiasının altındaki derin çürüme ve sıradan insanın bu sistemdeki hiçe sayılan değeri sorgulanmaktadır.

"BU AHLAKSIZLIK VAHŞETİ DÜZENİN YIKILIŞINI HIZLANDIRACAKTIR"

Dünya düzeni bu ikiyüzlülük üzerine inşa edilmişse, değişim artık kaçınılmazdır. Gerçek adalet, sadece belgelerin deşifre edilmesi değil; bu sistemi kökten sorgulayıp ahlakı merkeze alan yeni bir küresel "sosyal sözleşme" inşa etmekten geçer.

Karanlık açığa çıktıkça, insanlığın aydınlığa olan ihtiyacı daha da acilleşiyor. Maskeler düştü, gerçekler ortada. Bu ahlaksızlık vahşeti düzenin yıkılışını hızlandıracaktır."

Jeffrey Epstein, Mustafa Şentop, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Şentop'tan Epstein belgeleri çıkışı: Maskeler düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    bademe bak hele 35 53 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bu dünyayi yönetenlere bi bakin iğrenç 55 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    Turkiyedeki turizmci is adamınıda acıklayın. 40 4 Yanıtla
  • Murat Baydar Murat Baydar:
    sayın başkanım Mustafa Şen top gündem değişikliği yapıyor sanırım önce Mestan abi nin işini bi çözelim Tekirdağ lı olarak 18 7 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    hangi dünya düzeninin sonu? sarı kafa o kadar yüzsüzki, hatta bu açıklamalar beni haklı çıkarıyor diyor. 21 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler
Adana Şehir Hastanesi’nin otoparkı sular altında kaldı Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkı sular altında kaldı
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew’un ABD Kongresi’nde ifade vermesi gerektiğini söyledi İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi
Bursa’da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ve silah ele geçirildi Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ve silah ele geçirildi

23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:32
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:57
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
20:21
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 01:14:23. #7.11#
SON DAKİKA: Mustafa Şentop'tan Epstein belgeleri çıkışı: Maskeler düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.