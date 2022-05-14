MYK toplandı! Kılıçdaroğlu, "İşi sandıkta bitireceğiz" mesajı verdi - Son Dakika
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MYK toplandı! Kılıçdaroğlu, "İşi sandıkta bitireceğiz" mesajı verdi

14.05.2022 09:49

CHP'de Yargıtay'ın İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararları onamasının ardından 'olağanüstü' MYK toplantısı yapıldı. Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sakin kalacaksınız" diyerek "İşi sandıkta bitireceğiz" mesajı verdiği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıllık hapis cezasının 4 yıl 11 aylık bölümü önceki günlerde Yargıtay tarafından onandı. Ayrıca Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Bu kararın hemen ardından İstanbul'a hareket eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, burada MYK'yı olağanüstü olarak topladı.

"GÖREVDE KALMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, siyasi yasaklı hale gelen Kaftancıoğlu için, "İl başkanımız görevine devam ediyor. Cezaevine konulsa da görevinden Yargıtay kararıyla alsalar da il başkanımız olacak" değerlendirmesini yaptı. CHP kurmaylarının, karara ilişkin "provokasyon" yorumunu yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu, "Hukuk tanımıyorlar ve hukuku yönlendiriyorlar. Alınan kararların hepsinde Recep Tayyip Erdoğan'ın baskısı var" dedi.

"BU İŞİ SANDIKTA BİTİRECEĞİZ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun baskılara karşı partililerinden sakin kalmalarını istediği, "Biz soğukkanlı duracağız. Mücadeleyi yükselteceğiz ama provokasyona gelmeyeceğiz. Onlar kendi mevkilerini korumak için her türlü kötülüğe başvurabilir. Biz asla kötülükle karşılık vermeyeceğiz. Ama en az onlar kadar güçlü bir şekilde direnç göstereceğiz. Bu işi sandıkta bitireceğiz" yorumunu yaptığı öğrenildi.

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