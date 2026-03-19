NATO'dan Hürmüz Boğazı için Acil Çözüm Arayışı

19.03.2026 15:12
NATO Genel Sekreteri Rutte, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD ve müttefiklerle görüşmeler yürütüyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin olarak ABD ile ve kendi aralarında yoğun görüşmeler yaptığını ifade ederek, "Her zaman olduğu gibi bir çözüm yolu bulacağız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Romanya Başbakanı Nicusor Dan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması konusunda NATO müttefiklerinin yardım sağlamamaları ve bu durumun ABD'nin NATO'daki rolünü nasıl etkileyeceği hususunda bir soru aldı. Mark Rutte, "NATO genelinde müttefiklerle yaptığım temaslarda gördüğüm ve duyduğum şey, hepimizin İran'ın nükleer kapasiteye ve balistik füze kabiliyetine sahip olmamasının kritik olduğu konusunda hemfikir olmamızdır. ABD'nin şu anda yaptığı ise İran'ın bu kapasitesini zayıflatmaktır" dedi.

Rutte, "Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Avrupa güvenliği için Orta Doğu için ve özellikle de İsrail için hayati önemdedir. Nükleer bir İran, yalnızca İsrail'in geleceği için değil, tüm Orta Doğu ve Avrupa için de doğrudan bir tehdit oluştururdu" ifadelerini kullandı.

Müttefiklerin aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalamayacağı konusunda da hemfikir olduklarını vurgulayan Rutte, "Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede yeniden açılması gerekiyor. Bu, dünya ekonomisi için hayati önem taşıyor. Ayrıca, önemli bir deniz yolunun kapalı olması ve mevcut tehditler nedeniyle kullanılamayacak kadar zor hale gelmesi kabul edilemez" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Rutte, "Müttefikler, bu güvenlik sorununu ele almanın en iyi yolunu bulmak için ABD ile birlikte ve kendi aralarında yoğun görüşmeler yürütüyor. Şunu da eklemek isterim; müttefiklerin her zaman olduğu gibi, ortak çıkarlarımızı desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Her zaman olduğu gibi, bir çözüm yolu bulacağız" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı Çığlıkları caddeyi inletti Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı! Çığlıkları caddeyi inletti
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti
Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler
Twitter’a beğenmeme butonu geliyor Twitter'a beğenmeme butonu geliyor

15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
