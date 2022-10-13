Son dakika haberleri! Stoltenberg: "NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Stoltenberg: "NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak"

13.10.2022 17:51
Son dakika haberleri! Stoltenberg: "NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak"

Son dakika haber: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanımının Ukrayna'daki çatışmanın doğasını temelden değiştireceğini ve ciddi sonuçlara yol açacağını belirterek, "NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanımının Ukrayna'daki çatışmanın doğasını temelden değiştireceğini ve ciddi sonuçlara yol açacağını belirterek, "NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak." dedi.
İki gün süren NATO Savunma Bakanları toplantısının bitiminde basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, bakanların Ukrayna'ya desteği artırmak, blokun caydırıcılığını güçlendirmek, daha fazla varlık, esneklik ve istihbarat paylaşımı ile NATO'nun kritik altyapısını korumakta anlaştığını söyledi.
Müttefiklerin sabah saatlerinde Nükleer Planlama Grubu'nun olağan toplantısına katıldıklarını dile getiren Stoltenberg, bu konuda istişare ve koordinasyonun önemli olduğuna dikkati çekti.
Stoltenberg, "Putin'in nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuz. Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek ve ciddi sonuçlara yol açacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silah kullanması üzerine NATO'nun aynı şekilde karşılık verip vermeyeceğiyle ilgili soruyu, "NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak." şeklinde yanıtladı.
Ukrayna'ya yardımlar
"NATO çatışmanın tarafı değil ancak ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." diyen Stoltenberg, İspanya'nın bugün yaptığı yardım duyurusundan memnuniyet duyduğunu, bunun ülkenin hava savunmasını güçlendireceğini vurguladı.
Stoltenberg, şunları söyledi:
"Ayrıca NATO'nun kapsamlı yardım paketinin bir parçası olarak yakıt, kışlık kıyafet ve tıbbi malzeme sağlıyoruz. Bu paket kapsamında NATO, kısa süre içinde Ukrayna'ya insansız hava araçlarına karşı ekipman ile Rus ve İran yapımı bu tür araçları etkisiz hale getirmeye, Ukrayna halkını ve kritik altyapıyı korumaya yarayacak, insansız hava araçlarının sinyallerini karıştıran yüzlerce cihaz gönderecek. Uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet döneminden modern NATO teçhizatına geçişine de yardımcı olacağız."
BM Genel Kurulundaki oylama
Stoltenberg, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararının 143 ülkenin oyuyla kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
NATO Genel Sekreteri, bunun Rusya'nın tecrit edildiğine dair açık ve güçlü bir mesaj olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
ABD: Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir ABD: Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir Son dakika haber! Avusturya'da elektrik fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı Son dakika haber! Avusturya'da elektrik fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Stoltenberg: 'NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:25 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:32 CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Maçta skor bir kez daha değişti
17:07 Yunan muhalefetinden ABD senatosunun F16 kararına tepki: Türkiye cezalandırılmak yerine ödüllendirildi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 21:13:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Stoltenberg: "NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement