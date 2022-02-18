NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Bak, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5, ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 7 müttefik arasında yer aldığını, NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak ön plana çıktığını belirtti.

Bak, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin NATO'ya olan katkılarına işaret eden Bak, "Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5, ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 7 müttefik arasında yer almakta, NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak ön plana çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Bak, Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayinde yaptığı atılımlarla silahlı kuvvetlerinin gücüne güç kattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyalarda sahadaki üstünlüklerini göstermiş olan yerli silah ve mühimmatlarımız Kuzey Atlantik İttifakı'nın en önemli unsurlarından olan caydırıcılığına büyük katkılar sunmaktadır. NATO'nun güney sınırını teşkil eden Türkiye, Suriye'de yaptığı operasyonlarla, başta DEAŞ ve PKK/YPG/PYD olmak üzere bölgedeki tüm terör örgütlerine büyük darbe indirmiş, böylelikle ittifakın güneyden gelecek tehditlere karşı korunmasını sağlamıştır. İttifakın yumuşak gücünün önemli bir unsuru olmaya devam eden NATO PA da üst düzeyde kurumsallaşmış bir parlamenter diplomasi kuruluşu olarak 62 yılı aşkın bir süredir parlamenter diyalog temelinde faaliyet göstermektedir."

-"Siyasi danışma sürecine katkıda bulunmaktadır"

Bak, NATO PA toplantılarının ve parlamenter görüşlerin, ittifak politikalarının başarıya ulaştırılmasında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekerek, "NATO PA Türk delegasyonumuz da hem demokrasinin dayanağı olan halk iradesinin NATO çalışmalarına yansıtılmasına aracı olmakta hem de müttefik ülkelerdeki muhataplarıyla yakın iş birliği içinde yaptığı yoğun çalışmalarıyla siyasi danışma sürecine katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

NATO PA Türk delegasyonunun, güvenlik, istikrar ve barışa her türlü desteği sağlama kararlılığıyla çalışmalarını en etkin şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Bak, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70'inci yılını kutladı.