Netanyahu, ateşkes çağrılarını reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını reddederek, "Ateşkes çağrıları İsrail'e Hamas'a teslim olma, teröre teslim olma, barbarlığa teslim olma çağrısıdır. Bu olmayacak" dedi.

ATEŞ ÇAĞRILARINI REDDETTİ

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını reddetti. Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, savaşı İsrail'in başlatmadığını ancak kazanacağını belirterek, Hamas'ın İran'ın oluşturduğu "şer ekseninin" bir parçası olduğunu öne sürdü.

"ATEŞKES ÇAĞRILARI, HAMAS'A TESLİM OLMA ÇAĞRISIDIR"

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor bombalamasından veya 11 Eylül 2001'deki terör saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyeceği gibi, İsrail'in de 7 Ekim'deki korkunç saldırılardan sonra Hamas'la düşmanlığın sona ermesini kabul etmeyeceğini vurgulayan Netanyahu, "Ateşkes çağrıları İsrail'e Hamas'a teslim olma, teröre teslim olma, barbarlığa teslim olma çağrısıdır. Bu olmayacak" dedi.

"ORTAK GELECEĞİMİZ İÇİN BİR SAVAŞ"

İncil'den alıntı yapan Netanyahu, barışın ve savaşın zamanları olduğunu ve şu anda savaşın zamanı olduğunu vurgulayarak, "Ortak geleceğimiz için bir savaş. Bugün medeniyetin güçleriyle barbarlığın güçleri arasına bir çizgi çekiyoruz" dedi.

"ONLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ"

İstifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Netanyahu, "Onları tarihin çöplüğüne atacağız. Bu benim hedefim. Bu benim sorumluluğum" dedi.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen sivillere ilişkin ise "masumların kasıtlı olarak öldürülmesi ile her meşru savaşa eşlik eden kasıtsız ölümler arasında ahlaki bir ayrım" olması gerektiğini öne sürdü.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.