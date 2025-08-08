Niğde Belediyesi\'nden Kent Projeleriyle Yaşam Alanlarını Geliştirme Çabası

Niğde Belediyesi; şehir genelinde eş zamanlı yürüttüğü altyapı, üstyapı ve sosyal alan projeleriyle hem kentsel dönüşüme katkı sunacak birçok projeyi hayata geçiriyor.

Spor tesislerinden parklara, içme suyu hatlarından yol yenileme çalışmalarına kadar birçok noktada yürütülen projelerle kentin daha modern, düzenli ve yaşanabilir bir şehir kimliğine kavuşması hedefleniyor. Bucakçayır mevkiinde yapımı devam eden spor kompleksinde çok amaçlı sahalar, tenis kortları, sosyal alanlar ve tribünler yer alacak. Dört mevsim spor yapabilecek şekilde planlanan alan tamamlandığında, gençlerin ve sporseverlerin uğrak noktası olacak. Ekipler, yapısal imalatların yanı sıra çevre düzenlemesini de eş zamanlı olarak yürütüyor. Niğde Belediyesi tarafından yapımı süren Hıdırlık Külliyesi'nde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geleneksel Türk mimarisi ile modern uygulamaların bir araya getirildiği proje, tamamlandığında kente hem manevi hem de kültürel anlamda büyük katkı sağlayacak. Külliye, 500 kişilik Hacı Tonyukuk Abay Camii, 4 adet 791 metrekarelik taziye salonu, 310 metrekarelik açık hava cenaze namazgahı, bin 200 metrekarelik oturma ve bekleme alanı, ayrıca gasilhaneler, morg, şadırvandan oluşuyor. İlhanlı Mahallesi'nde yapımına devam edilen park projesiyle mahalle sakinlerine yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılıyor. Park alanı içerisinde çocuk oyun grupları, oturma ve dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle halkı modern ve güvenli bir parka kavuşmuş olacak. Fertek Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde başlatılan altyapı çalışmalarıyla bölgede yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getiriliyor. Özellikle yağışlı havalarda yaşanan su birikintileri ve hat tıkanıklıkları nedeniyle yaşanan sıkıntılar, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte son bulacak. Ayrıca altyapı çalışmalarına ek olarak içme suyu hattında da kapsamlı bir yenileme çalışması yürütülüyor. Yıllardır kullanılan ve zamanla deformasyona uğrayan borular, yeni ve dayanıklı malzemelerle değiştiriliyor.

Niğde Belediyesi ekipleri; şehir genelindeki yeşil alanlarda mevsimlik bakım çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Yiğit Millet Bahçesi başta olmak üzere cadde, sokak ve refüjlerde biçim, temizlik ve çevre düzenlemesi işlemleri aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarla birlikte hem estetik bir çevre oluşturuluyor hem de park ve bahçelerin kullanım ömrü uzatılıyor. Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde başlatılan yeni park yapım çalışmaları mahalleye nefes aldıracak bir sosyal alan kazandırıyor. Zemin hazırlığının ardından altyapı ve çevre düzenleme işlerine geçildi. Mahalle sakinleri, kısa süre içinde tamamlanacak projeyle birlikte daha yeşil ve kullanışlı bir yaşam alanına kavuşacak. Şehir içi ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Vali Ünal Özgödek Caddesi'nde yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Mevcut yolun zemini iyileştirilerek asfalt öncesi serim işlemlerine başlandı. Yapılan çalışmalar kısa sürede tamamlanarak cadde yeni haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Niğde Belediyesi; spor altyapısına yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Merkez Spor Salonu'nda yapımına başlanan tırmanma duvarı ile gençler için alternatif bir spor alanı oluşturuluyor. Tırmanış sporuna ilgi duyan vatandaşların kullanabileceği tırmanma duvar, aynı zamanda salonun spor kapasitesini de artıracak. Yapım çalışmaları kapsamında iskelet montajı tamamlandı, kaplama işlemleri devam ediyor.

Başkan Özdemir: "Her mahalleye dokunuyoruz"

Devam eden projelere ilişkin açıklamada bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Şehrimizin dört bir yanında ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Her mahallede ihtiyaçlara göre projeler üretiyor, uygulamaya geçiriyoruz. Altyapıdan sosyal yaşam alanlarına kadar tüm safhalarda aktif bir şekilde sahadayız. Niğde'yi daha yaşanabilir, daha düzenli ve daha güçlü hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE