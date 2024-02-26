Ataevler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, göreve geldiklerinde mahallede yapımı devam eden pazaryerini bu yıl içinde tamamlayacaklarını söyledi.
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, seçim çalışmalarına Ataevler Mahallesi'nde devam etti. Ataevler Mahalle Muhtar Sabiha Güneş ve pazarcı esnafını, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile birlikte ziyaret eden Özdemir, bölgenin sorunlarını bildiklerini belirterek "Göreve geldiğimizde sorunların çözümüne birlikte karar vereceğiz" dedi.
Pazarda gezen Özdemir hem vatandaşların hem de pazarcıların yeni pazaryeri ile ilgili sorularına cevap verdi. Başkan Adayı Şadi Özdemir, göreve geldikten sonra konuyu acil olarak ele alacaklarını ifade etti. Projenin büyük ve bölgeye değer katacak nitelikte olduğunu vurgulayan Özdemir, "Yapımı devam eden projeyi tamamlamak adına elimizden geleni yapacağız. Bugün gördük ki hem vatandaşlarımızdan hem de pazarcı esnafımızdan pazarın hızla tamamlanması adına büyük talep var. Yaz aylarında en azından pazaryerini işlevsel hale getirip hizmetin orada verilmesini sağlayacağız. Hem vatandaşımız rahat alışveriş yapacak hem de esnafımız kaliteli hizmet sunacak" dedi.
Ataevler'in lokasyon olarak önemli bir mahalle olduğuna dikkati çeken Özdemir, bölgede yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunluğu artırdığını belirterek bu konuda da bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Özdemir, "20 bin olan nüfus yakında 60 bine çıkacak. Bu da otopark, altyapı, yeşil alan gibi sorunları önümüze getiriyor. Bu planları yapmadan yoğunluğu artırmak hiç doğru olmadı. Bu konuları ele almazsak Ataevler yaşanmaz hale gelecek. Planlamayı doğru yaparak yaşam kalitesini artırmalıyız" diye konuştu. - BURSA
Son Dakika › Politika › Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Ataevler Mahallesi'nde Pazaryeri İnşaatını Tamamlamayı Hedefliyor - Son Dakika
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