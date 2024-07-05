Nizip Belediye Başkanı Doğan, oda ve dernek başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Nizip Belediye Başkanı Doğan, oda ve dernek başkanlarını ziyaret etti

Nizip Belediye Başkanı Doğan, oda ve dernek başkanlarını ziyaret etti

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçede bulunan oda ve dernek başkanlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verildi.

05.07.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
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Nizip Belediye Başkanı Doğan, ilçede bulunan oda ve dernek başkanlarını ziyaret etti.

Belediye Başkan yardımcıları ve Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette ilk olarak, Nizip Sebzeciler ve Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Canpolat'ı ziyaret eden Doğan, daha sonra Nizip Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Süleyman Çetin, Nizip Kasaplar Odası Başkanı Osman Şimşek, Nizip Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Nizip Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Doğan, Nizip Emekliler Derneği Başkanı Abdullah Aslan ve Nizip Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ataoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerinde, Nizip Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında STK temsilcilerine bilgi veren Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip'i ortak akıl etrafında sivil toplum ve meslek odalarıyla iş birliği içerisinde daha güzel günlere taşıyacaklarını ifade ederek, "Toplumun temel taşı esnaflarımızın temsil noktaları, ahilik kültürünün temelleri meslek odalarımızı, kıymetli başkan ve yöneticilerini ziyaret ederek güzel Nizip üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Ortak akıl, yoğun istişare, yüksek birliktelik ruhuyla kenti beraber yöneteceğimizin sözünü verdik. Ev sahiplikleri ve samimi destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nizip Belediye Başkanı Doğan, oda ve dernek başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika

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