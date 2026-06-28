Numan Kurtulmuş'tan Yusuf Tavaslı'ya Taziye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İlim, irfan ve sanat dünyamızın müstesna simalarından; kalemiyle, hattıyla ve Kur'an-ı Kerim'e adanmış ömrüyle nice gönülde iz bırakan hafız Yusuf Tavaslı'nın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."