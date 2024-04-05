Nuri Güler, Köşk Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Nuri Güler, Köşk Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Nuri Güler, Köşk Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Yerel seçimlerin ardından yeniden Köşk Belediye Başkanı seçilen Nuri Güler, mazbatasını alırken, kendisini destekleyen herkese teşekkür edip 'Şimdi hizmet etme vakti' dedi.

05.04.2024 17:23  Güncelleme: 17:28
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Yerel seçimlerin ardından yeniden Köşk Belediye Başkanı seçilen Nuri Güler, mazbatasını alırken, kendisini destekleyen herkese teşekkür edip "Şimdi hizmet etme vakti" dedi.

Hafta sonu gerçekleştirilen yerel seçimlerde rakiplerini geride bırakarak Cumhur İttifakı adına Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Köşk Belediye Başkanı olarak seçilen Nuri Güler, Aydın Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını teslim alan Güler, tüm Köşklülere teşekkür ederek, vaktin hizmet etme vakti olduğunu vurguladı. Mazbatayı alarak görevine yeniden başladığını ifade eden Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bismillah. Kıymetli hemşehrilerim, sizlerin teveccühünün ve güveninin simgesi olan Köşk Belediye Başkanlığı mazbatasını alarak görevimize yeniden başladık. Şimdi vakit, birlik ve beraberlik içinde ayırım yapmaksızın 7'den 70'e ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet etme, onların dertleriyle dertlenme vaktidir. Yerel seçim sürecinde bizimle birlikte yol yürüyen gönüldaşlarımıza, Cumhur İttifakı ilçe teşkilatlatımıza ve bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hizmet için çıktığımız bu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nuri Güler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Nuri Güler, Köşk Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika

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