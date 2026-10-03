Nusaybin Kaymakamı Temurci, MAGYED üyelerine tanıtım çalışmaları için teşekkür etti - Son Dakika
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Nusaybin Kaymakamı Temurci, MAGYED üyelerine tanıtım çalışmaları için teşekkür etti

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Nusaybin Kaymakamı Temurci, MAGYED üyelerine tanıtım çalışmaları için teşekkür etti
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Mardin Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, MAGYED'i ziyaret ederek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette Başkan Rıdvan Aslan da hazır bulundu; Temurci, Nusaybin'in tanıtımına katkı sunan çalışmalar için dernek üyelerine teşekkür etti.

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Mardin Gazeteciler, Yazarlar ve Eğitim Derneğini (MAGYED) ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Temurci, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. MAGYED Başkanı Rıdvan Aslan, Başkan Vekili Abdulselam Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Yıldırım'ın hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Aslan gazetecilik, yazarlık ve eğitim alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında Temurci'ye bilgi verdi.

Basın mensupları, yazarlar ve eğitimcilerle görüş alışverişinde bulunan Temurci, Nusaybin'in tanıtımına katkı sunan çalışmaları dolayısıyla dernek üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA
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