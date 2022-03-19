Oda seçimlerinden sonra Başkan Tosun'dan nezaket ziyareti - Son Dakika

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, oda seçimlerinin ardından Bandırma Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Kırtasiyeciler Odası'nı ziyaret etti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Burada bir takım açıklamalarda bulunan Başkan Tolga Tosun, yapılması planlanan pazar yerleri ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı.

Odası Başkanı Adnan Gemici "Belediye başkanımız seçildiği günden beri uyum içerisinde çalışıyoruz. Odamıza ve üyelerimize vermiş olduğu destekten dolayı minnettarız. Kendisinin çok güzel çalışmaları var. Hangi sorunumuzla kapısını çalsak, bize hiç "hayır" demedi. Biz Tolga Başkanım ile çalışmaktan gerçekten çok mutluyuz," dedi.

Başkan Tolga Tosun ise, "Genel kurullarını tamamlayan esnaf odalarımızı ziyaret ediyoruz. Şehri beraber yönetmeye çalışıyor, yanlarında olmak istiyoruz. Aynı zamanda da oda üyelerinin sıkıntılarını da çözmeye önem veren bir anlayıştayız. Yerel yönetim olarak sorunları çözmek için odalarımızla birlik içindeyiz," ifadesinde bulundu. - BALIKESİR