Öğrenci Affı Yolda! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenci Affı Yolda!

02.07.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yükseköğretimde öğrenci affı için kanun teklifini TBMM'ye sundu.

ANKARA (İHA) AK parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler. Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler" dedi.

Zengin, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, "Bu kanun teklifimiz 28 maddeden oluşuyor. Bu madde içerisinde yüksek öğretim sisteminin, eğitim-öğretim faaliyetinin hem niteliğiyle ilgili, hem akademik hayattaki etik ve liyakatla alakalı problemlerin çözülmesiyle alakalı, bilimsel üretimin teşviki, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve aynı zamanda da özellikle hepinizin yakından takip ettiği, öğrencilerimizin eğitim hayatıyla alakalı afla içeren maddelerimiz bulunuyor. Burada sizlerin ve kamuoyunun en çok beklediği konu, yüksek öğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da. Bu konuyla ilgili olarak mümkün olduğunca geniş bir af yapmayı hep beraber konuştuk. 2022 yılında daha evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi bir af düzenlemesi yapmıştı. Tek bir kriter var. Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler. Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Belki askerlik görevini ifade eden gençler vardır. Onlar için de onların da bu haktan yararlanması için askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler" dedi.

Uygulamalı eğitim ve intern sürecini tamamlamadan ilişikler kesilen öğrencilerle ilgili düzenleme yapıldığını söyleyen Zengin, "Teorik derslerden başarılı olan ama uygulamalı eğitim ve internlik sürecinde problem yaşayan öğrencilerimiz için de ayrıca bir madde ile af getirmiş oluyoruz. Sürelerini uzatmış oluyoruz. Daha doğrusu üniversiteyi bitirme sürelerini. Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Biz bu değerli hocalarımızın akademik hayatta daha fazla istifade etmek istiyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Bu uygulama aslında vardı ama özlük hakları ile ilgili bazı sıkıntılar vardı. Bu anlamda bu teklifimizle öğretim üyelerimizde emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek. 2 yıl süreyle ve kendilerine de ek ders ücreti geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinden diğer çalışanlar gibi hocalarımız gibi aynı şekilde yararlanma imkanı olacak. Bir diğer önemli konu üniversitelerimiz sizler de biliyorsunuz artık teknoloji kampüsleri kuruyorlar. Buralarda teknoloji transfer ofisleri oluşturuluyor. Bunların güçlendirilmesini çok önemsiyoruz. Bu amaçla bilimsel üretimi, bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayan hocalarımızın buradan istifade etmesini sağlamak amacıyla bir düzenleme yapıyoruz. Bu buluşların ticarileştirilmesini çok önemsiyoruz. Bu ticarileştirmeden de hem bu bilgiyi üreten, bu teknolojiyi üreten üniversitenin hem de bu teknolojiyi üreten akademik ekibin buradan maddi olarak da istifade etmesini sağlamak üzerine bir maddemiz var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de vakıf üniversitelerine yönelik düzenleme olduğunu ifade eden Zengin, "Bu vakıf üniversitelerimizde tam burslu öğrencilerimizin olması çok önemli. Hem daha fazla gencin yararlanması hem de vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için burada da bir düzenlemeyle, bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde arttırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer konu tıp fakültelerinin bazı vakıf üniversitelerinde tıp fakültelerinin kendilerine ait hastaneleri yok. Bu konuyla ilgili olarak verilen bir süre vardı kendilerine. Bu sürenin sonuna gelmiştik. Bu konuyu da kendi aramızda uzunca tartıştık ve kesinlikle son kez olmak üzere ve bu anlamda adım atan, kendisine bir hastane yapmak üzere adım atanların öncelikli olarak hakkını, hukukunu korumak üzere bir uzatma süresi veriyoruz kendilerine. Çünkü her bir vakıf üniversitesinin kendi hastanesine kavuşması bu eğitimin sağlıklı verilebilmesi için son derece önemli diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Devlet üniversitelerinin yurt dışında yüksek öğretim kurumu bünyesinde hem görevlendirmeleri var, öğretim elemanlarımızın bunların süresiyle alakalı bir belirleme yaptıklarını söyleyen Zengin, "Devlet üniversitelerimiz yurt dışında tesis kurabilecekler ve buralarda da hem bulundukları ülkelerde öğrenci alıp yetiştirebilecekler, hem de Türkiye'den üniversite sınavına girerek buradan öğrencilerimiz o üniversitelerde eğitim hayatlarına devam edebilecekler. İzinsiz yabancı yüksek öğretim kurumlarının faaliyet yaptığını zaman zaman görüyoruz. Türkiye'de aslında bir kaçak uygulama tamamıyla. Bu anlamda Türkiye'de izinsiz ve mevzuata aykırı yüksek öğretim faaliyeti yürütülmesini ve sahte diploma ve sertifika düzenlenmesinin önüne geçebilmek için son derece katı bir düzenleme yapıyoruz. Bununla ilgili hapis cezası dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, bunun önüne geçecek ve bir anlamda kamuoyunu yanıltacak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.

Akademisyen olan kişilerin ofislerde tez yaptığını belirten Zengin, "Bununla alakalı artık muhakkak bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Bu konuyla ilgili olarak da her anlamda hem adli para cezası uygulanabilecek hem de bunu yapan akademisyenlerle alakalı onların üniversitelerden ilişkinin kesilmesine kadar gidebilecek olan bir düzenleme yapmış oluyoruz. Tez ve akademik çalışmalara, aracılık fiiline yaptırım getirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Zengin gazetecilerin sorularını da cevapladı. Zengin emekli aylıklarına ilişkin soruya, "Daha sağlıklı bir bilgi vermek kanunları çalışan arkadaşlarım için daha doğru olur. Ama daha evvel olduğu gibi en düşük emekli maaşını belli bir seviyeye çekmekle alakalı her zaman yaptığımız rutin bir düzenleme" diye konuştu.

Öğrenci affına yönelik etki analizinin yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya Zengin, "Yararlananlar yüzde 10 civarında. Yani hacim oldukça geniş görünüyor. Fakat hiçbir zaman yüzde 10'u geçmemiş şu ana kadar başvurular" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Öğrenci Affı Yolda! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
Deniz Akkaya gözaltına mı alındı Adliye çıkışı ilk açıklama Deniz Akkaya gözaltına mı alındı? Adliye çıkışı ilk açıklama
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş’a gidiyor Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor
Özgür Özel’in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
Trabzonspor’a transfer olan Samet Akaydin’den Fenerbahçe için olay hamle Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle
Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı’ya sahip çıktı: Çok severim, savcılar suçladı diye sırtımı dönmem Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı'ya sahip çıktı: Çok severim, savcılar suçladı diye sırtımı dönmem

14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 14:58:36. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrenci Affı Yolda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.