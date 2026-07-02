Öğrenci Affı Yolda!

ANKARA (İHA) AK parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler. Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler" dedi.

Zengin, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, "Bu kanun teklifimiz 28 maddeden oluşuyor. Bu madde içerisinde yüksek öğretim sisteminin, eğitim-öğretim faaliyetinin hem niteliğiyle ilgili, hem akademik hayattaki etik ve liyakatla alakalı problemlerin çözülmesiyle alakalı, bilimsel üretimin teşviki, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve aynı zamanda da özellikle hepinizin yakından takip ettiği, öğrencilerimizin eğitim hayatıyla alakalı afla içeren maddelerimiz bulunuyor. Burada sizlerin ve kamuoyunun en çok beklediği konu, yüksek öğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da. Bu konuyla ilgili olarak mümkün olduğunca geniş bir af yapmayı hep beraber konuştuk. 2022 yılında daha evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi bir af düzenlemesi yapmıştı. Tek bir kriter var. Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler. Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Belki askerlik görevini ifade eden gençler vardır. Onlar için de onların da bu haktan yararlanması için askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler" dedi.

Uygulamalı eğitim ve intern sürecini tamamlamadan ilişikler kesilen öğrencilerle ilgili düzenleme yapıldığını söyleyen Zengin, "Teorik derslerden başarılı olan ama uygulamalı eğitim ve internlik sürecinde problem yaşayan öğrencilerimiz için de ayrıca bir madde ile af getirmiş oluyoruz. Sürelerini uzatmış oluyoruz. Daha doğrusu üniversiteyi bitirme sürelerini. Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Biz bu değerli hocalarımızın akademik hayatta daha fazla istifade etmek istiyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Bu uygulama aslında vardı ama özlük hakları ile ilgili bazı sıkıntılar vardı. Bu anlamda bu teklifimizle öğretim üyelerimizde emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek. 2 yıl süreyle ve kendilerine de ek ders ücreti geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinden diğer çalışanlar gibi hocalarımız gibi aynı şekilde yararlanma imkanı olacak. Bir diğer önemli konu üniversitelerimiz sizler de biliyorsunuz artık teknoloji kampüsleri kuruyorlar. Buralarda teknoloji transfer ofisleri oluşturuluyor. Bunların güçlendirilmesini çok önemsiyoruz. Bu amaçla bilimsel üretimi, bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayan hocalarımızın buradan istifade etmesini sağlamak amacıyla bir düzenleme yapıyoruz. Bu buluşların ticarileştirilmesini çok önemsiyoruz. Bu ticarileştirmeden de hem bu bilgiyi üreten, bu teknolojiyi üreten üniversitenin hem de bu teknolojiyi üreten akademik ekibin buradan maddi olarak da istifade etmesini sağlamak üzerine bir maddemiz var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de vakıf üniversitelerine yönelik düzenleme olduğunu ifade eden Zengin, "Bu vakıf üniversitelerimizde tam burslu öğrencilerimizin olması çok önemli. Hem daha fazla gencin yararlanması hem de vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için burada da bir düzenlemeyle, bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde arttırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer konu tıp fakültelerinin bazı vakıf üniversitelerinde tıp fakültelerinin kendilerine ait hastaneleri yok. Bu konuyla ilgili olarak verilen bir süre vardı kendilerine. Bu sürenin sonuna gelmiştik. Bu konuyu da kendi aramızda uzunca tartıştık ve kesinlikle son kez olmak üzere ve bu anlamda adım atan, kendisine bir hastane yapmak üzere adım atanların öncelikli olarak hakkını, hukukunu korumak üzere bir uzatma süresi veriyoruz kendilerine. Çünkü her bir vakıf üniversitesinin kendi hastanesine kavuşması bu eğitimin sağlıklı verilebilmesi için son derece önemli diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Devlet üniversitelerinin yurt dışında yüksek öğretim kurumu bünyesinde hem görevlendirmeleri var, öğretim elemanlarımızın bunların süresiyle alakalı bir belirleme yaptıklarını söyleyen Zengin, "Devlet üniversitelerimiz yurt dışında tesis kurabilecekler ve buralarda da hem bulundukları ülkelerde öğrenci alıp yetiştirebilecekler, hem de Türkiye'den üniversite sınavına girerek buradan öğrencilerimiz o üniversitelerde eğitim hayatlarına devam edebilecekler. İzinsiz yabancı yüksek öğretim kurumlarının faaliyet yaptığını zaman zaman görüyoruz. Türkiye'de aslında bir kaçak uygulama tamamıyla. Bu anlamda Türkiye'de izinsiz ve mevzuata aykırı yüksek öğretim faaliyeti yürütülmesini ve sahte diploma ve sertifika düzenlenmesinin önüne geçebilmek için son derece katı bir düzenleme yapıyoruz. Bununla ilgili hapis cezası dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, bunun önüne geçecek ve bir anlamda kamuoyunu yanıltacak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.

Akademisyen olan kişilerin ofislerde tez yaptığını belirten Zengin, "Bununla alakalı artık muhakkak bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Bu konuyla ilgili olarak da her anlamda hem adli para cezası uygulanabilecek hem de bunu yapan akademisyenlerle alakalı onların üniversitelerden ilişkinin kesilmesine kadar gidebilecek olan bir düzenleme yapmış oluyoruz. Tez ve akademik çalışmalara, aracılık fiiline yaptırım getirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Zengin gazetecilerin sorularını da cevapladı. Zengin emekli aylıklarına ilişkin soruya, "Daha sağlıklı bir bilgi vermek kanunları çalışan arkadaşlarım için daha doğru olur. Ama daha evvel olduğu gibi en düşük emekli maaşını belli bir seviyeye çekmekle alakalı her zaman yaptığımız rutin bir düzenleme" diye konuştu.

Öğrenci affına yönelik etki analizinin yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya Zengin, "Yararlananlar yüzde 10 civarında. Yani hacim oldukça geniş görünüyor. Fakat hiçbir zaman yüzde 10'u geçmemiş şu ana kadar başvurular" şeklinde konuştu. - ANKARA