Oktay: Terörle Mücadelede İşbirliği Önemli - Son Dakika
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Oktay: Terörle Mücadelede İşbirliği Önemli

Oktay: Terörle Mücadelede İşbirliği Önemli

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye ve İran'ın terörle mücadelede işbirliğini vurguladı.

12.11.2024 17:47
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Terörle mücadele konusu son derece önemli. Türkiye'ye tehdit unsuru olan PKK ve YPG. İran'daki PJAK da farklı değil, benzer yapılar. Çok ciddi mücadelemiz devam ediyor. İran'la bu konuda ilişkilerin iki komşu ülkeye yaraşır şekilde çok daha somut boyutta, tüm alanlarda yani Suriye, İran, Irak ve Türkiye de dahil yakın bir işbirliği içerisinde ilerlemesini arzu ediyoruz." dedi.

Oktay, Meclis'te, Konsolosluk, Parlamento ve Yurtdışındaki İranlılar İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İran ve Türkiye'nin kadim dostluk ve komşuluk ilişkisine sahip olduğunu belirten Oktay, bölgede belirsizliklerin hakim olduğu dönemden geçtiklerini söyledi.

Oktay, İran'ın kendi kalkınması ve Türkiye ile arasındaki işbirliklerinin artmasını memnuniyetle karşılayacaklarını, bunun için de üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek, İslam ve bölge ülkeleri olarak dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun yeteri kadar gelişmiş olmadığını belirtti.

İsrail'in katliamları konusunda farkındalık oluşturmak ve soykırımı durdurmak için bütün çabayı gösterdiklerini dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele konusu son derece önemli. Türkiye'ye tehdit unsuru olan PKK ve YPG. İran'daki PJAK da farklı değil, benzer yapılar. Çok ciddi mücadelemiz devam ediyor. İran'la bu konuda ilişkilerin iki komşu ülkeye yaraşır şekilde çok daha somut boyutta, tüm alanlarda yani Suriye, İran, Irak ve Türkiye de dahil yakın bir işbirliği içerisinde ilerlemesini arzu ediyoruz. Bu örgütlerin baktığımızda aslında arkalarında kimin olduğunu biliyoruz. Bunun da aslında 'Kürt halkının hakları' olayı ile uzaktan yakından alakası yok. İsrail'in bölgedeki taşeron yapıları olduğunu ve sonuçta hedefine yaklaşmada kullandığı aparatlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada samimi bir işbirliğinin geliştirilmesinin ve uygulanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bir diğer konu da ekonomik aslında. İran'a belki biraz daha anlatmamız gereken bir konu. Zengezur Koridoru'nun sadece Nahçivan ve Azerbaycan'a değil, İran'a da çok ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz. İran'ın aleyhine olan bir proje olarak asla düşünülemez. Biz de İran'ın aleyhine olan bir projenin arkasında olmayız. Bence Zengezur Koridoru'na İran'ın daha pozitif ve farklı yaklaşmasını, iki kadim komşu olarak bölgenin kalkınması, barış ve refahına ilişkin de ciddi katma değer sağlayacağını düşünüyorum."

Celalzade ise Oktay'ın kabulünden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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