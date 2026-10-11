Ömer Çelik, Manisa Akhisar'daki tur otobüsü kazası için başsağlığı mesajı paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."