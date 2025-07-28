Orban'dan Trump ve Von der Leyen Yorumu - Son Dakika
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Politika

Orban'dan Trump ve Von der Leyen Yorumu

Orban\'dan Trump ve Von der Leyen Yorumu
28.07.2025 13:31
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Macaristan Başbakanı Orban, ABD-AB ticaret anlaşmasını eleştirerek, Trump'ın Von der Leyen'i yediğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD ile AB arasında dün varılan ticaret anlaşmasına ilişkin yorumunda, "Trump, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i kahvaltıda yedi" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu sabah internet üzerinden yayınlanan "Harcosok Oraja" (Savaşçıların Saati) isimli programın ilk bölümüne konuk oldu. Programda ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün İskoçya'da gerçekleştirdikleri görüşmede vardığı ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşmasına değindi. Orban, İngiltere'nin ABD ile yaptığı anlaşmanın daha iyi şartlar içerdiğine dikkat çekti. Victor Orban, "Başkan Donald Trump'ın Ursula von der Leyen ile yaptığı bir anlaşma değil. Bu, Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i kahvaltıda yemesinden ibarettir. Olan tam olarak budur. Zaten bunun olacağından şüphe ediyorduk, çünkü ABD Başkanı, müzakereler konusunda ağır sıklet. AB Komisyonu Başkanı ise tüy sıklet sınıfında" dedi.

"AB Komisyonu, böyle bir sermayeye sahip değil"

ABD Başkanı Trump'ın çok daha istikrarlı davrandığını, fakat Komisyon Başkanı Leyen'in tavrının her zaman kırılgan olduğunu savunan Orban, anlaşmanın "çok kötü olması" nedeniyle bunu bir başarı olarak sunmanın zor olacağını söyledi. Macaristan Başbakanı Orban, anlaşma kapsamında Avrupalıların ABD'ye yüzlerce milyar euro yatırım yapmalarının öngörüldüğünü, ancak bunun büyük bir sorun teşkil edeceğini de söyledi. AB Komisyonu'nun böyle bir sermayeye sahip olmadığını vurgulayan Orban, "Buna kim onay verdi? Parayı oraya Alman Başbakanı mı götürecek? Sermayeyi Fransız Cumhurbaşkanı ya da Macar Başbakan mı gönderecek" dedi.

AB'nin ayrıca milyarlarca euro değerinde silah almasının da gerekeceğini kaydeden Orban, "Peki bunu kim yapacak? AB Komisyonu'nun ordusu mu var" şeklinde konuştu.

Trump ve Ursula von der Leyen dün anlaşmaya varmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile AB arasında ticaret anlaşmasını görüşmek için dün İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelmişti. Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Otomobiller ve diğer tüm ürünler için tek tip yüzde 15'lik gümrük vergisi konusunda anlaştık. Avrupa Birliği, ABD'den 750 milyar dolar tutarında enerji satın almayı kabul edecek. Ayrıca halihazırda yaptıkları yatırımlara ilave olarak ABD'ye 600 milyar dolar daha yatırım yapmayı kabul ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Viktor Orban, Macaristan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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