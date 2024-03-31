Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler oyunu kullandı - Son Dakika
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Politika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler oyunu kullandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler oyunu kullandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Güler, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

31.03.2024 15:27  Güncelleme: 15:32
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler oyunu kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ordu'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. 604 bin 851 seçmenin ve 2 bin 228 sandığın bulunduğu Ordu'da vatandaşlar sandık başına gitti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, oy kullanacağı Altınordu İsmet Paşa İlkokulu'na giderek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Güler, kabine geçerek 1476 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Başkan Güler, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni yüzyılın mahalli idareler seçimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Milletimiz, devletimiz ve Ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler oyunu kullandı - Son Dakika

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