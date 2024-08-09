Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı - Son Dakika
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Politika

Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı

Osman Nuri Kabaktepe\'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı

31 Mart yerel seçimleri sonrası değişim rüzgarlarının estiği AK Parti'de istifası istendiği öne sürülen İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşıma imza attı. Kabaktepe paylaşımında "Anladım ki; Bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar" ifadelerine yer verdi.

09.08.2024 14:34
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Sosyal medyayı aktif kullanan siyasilerin başında gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. 31 Mart yerel seçimleri sonrası istifası istendiği konuşulan Kabaktepe'nin bu sözlerle kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.

"BAZILARI SUSTUĞUMUZ KADAR İNSANLAR"

Kabaktepe, kafa karıştıran paylaşımında "Anladım ki; Bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki, biz istediğimiz kadar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar" ifadelerine yer verdi.

İşte Kabaktepe'nin o paylaşımı;

Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes 'Neler oluyor?' diye sormaya başladı

"KİMLERE MESAJ YOLLADIN?"

Kısa sürede çok sayıda bine yakın beğeni alan gönderinin altına "Osman bey neler oluyor öyle?", "Parti içi çatırdama sesleri sanki", "Ne oluyor, bir hareketlenmemi var içerde?", "Kimlere mesaj yolladın?" şeklinde yorumlar yapıldı.

ERDOĞAN RAPOR İSTEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu'nu fark atarak İstanbul'da seçimleri kazanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den özel bir rapor istediği iddia edilmişti.

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Son Dakika Politika Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes 'Neler oluyor?' diye sormaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Önder null: yiyin birbiriniz 197 66 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: geliyor gelmekte olan 157 56 Yanıtla
  • fatih mazlum: Neler oluyor akp de bir de su ruya gercek olsa olsa sabah olup uyaninca ekonomi birden duzelse.. 125 25 Yanıtla
  • mustafa sagdic: kovulan honkurmeye basliyor. madem kotuydu 25 yildir ne is yapiyorsun orada. hepiniz aynisiniz 128 19 Yanıtla
  • Serkan Basar: Günaydın :)) 101 29 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: HERSEY OLAĞAN YOLUNDA SONUNUZ GELIYOR 74 31 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çok şey oluyor her şeye zam zam gelmiş 84 17 Yanıtla
  • soner yavuz: parti içi çatırdama başladı hele bir erken seçim gelsin AKP aldığı oyla darma dağın olacak AKP diye bir parti kalmayacak sanırım çünki millet yavaş yavaş bunlara güveni kalmadı uyandılar artık şuan erken seçim olsun AKP nin alacağı oy % 20 MHP alacağı oy % 7 70 26 Yanıtla
  • soner yavuz: bu demektirki gemi yavaş yavaş su almaya başladı kısa bir zaman sonrada batar zaten fazla dayanamaz su almaya 64 24 Yanıtla
  • Armagan Kabatas: Vah vah çok duygusal konuşmuş Sitemde var bak sen, oysaki beraber yürüdünüz bu yollarda , beraber ıslandınız yağan yağmurda , 22 senedir bölüştünüz tüm rantlarda bana herşey sizi hatırlatıyor. 15 3 Yanıtla
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