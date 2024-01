Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, muhtarlarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, merkez ve köy mahalle muhtarlarıyla düzenlediği kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Başkan Kara, "Nerede olursam olayım, hangi konumda olursam olayım, ben her zaman Osmaniyeli hemşerilerimizin her zaman emrinde, hizmetinde olacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Belediye Fuaye Salonu'nda ağırladığı muhtarlarla tek tek selamlaşarak katılımları için teşekkür edip, yeni yıllarını tebrik eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 15 yıllık görev süresi içerisinde her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını ve birçok hizmeti başarıyla sonuçlandırarak, vatandaşlara birlikte sunduklarını belirtti. Cebelibereket Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli, Başkan Kadir Kara ile birlikte 3 dönem uyum içerisinde hizmet sunduklarını belirterek, "Muhtarlığı ilk kazandığımız yıllarda belediye başkanımız, Ramazan ayında bir iftar yemeği vermişti. Orada çalışma arkadaşlarına yönelik şöyle bir ifade kullanmıştı, 'Muhtarlarımızın talebi benim talebimdir' dedi. Biz ondan beri çok iyi çalışıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetleri için de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarlar Dernek Başkanı ve Alibekirli Mahallesi Muhtarı Ahmet Özener ise konuşmasında, "2009 yılından bu yana Kadir Kara başkanımızla birlikte 15 yılı tamamladık, bu süre zarfında çalışmalarımız oldu. Başından beri söylediğimiz bir konu vardı, biz bir aileyiz. Paylaşırsak aile içerisinde paylaşalım. Ailenin sorunu ailenin içerisinde paylaşılırsa azalır dedik. Başkanım da bu konuda hep bizlerin yanında oldu ve bizlerle dertlerimizi sıkıntılarımızı paylaştı. Bu vesile ile acıda olsa tatlı da olsa bir 15 yılı geride bıraktık. Kadir başkanıma bundan sonraki siyasi yaşamında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Kadir Kara ise tüm muhtarlara davetlerine katılım gösterdikleri için teşekkür etti. Kadir Kara, veda konuşması yapmayacağını belirterek, "2009'da ilk defa seçildik. 2014 ve 2019 yıllarında olmak üzere üç kez bu memlekete, benimle beraber başlayıp halen devam eden ve sonradan katılan saygıdeğer muhtarlarımızla birlikte, Osmaniye'mizin kalkınması için, şehir olması noktasında birlikte mücadele ettik. Veda etmeme noktasına gelince, makamlar insanlara baki değildir. Bize üç dönem, Cenab-ı Allah ve Osmaniyeli hemşerilerimiz, saygıdeğer büyüklerimiz, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız layık gördüler ve Osmaniye'yi emanet ettiler. Ben 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında inşallah Osmaniye'yi daha da ileriye götürecek ve seçilecek olan değerli kardeşime bu görevi devredeceğim. Devrettikten sonra ben yine Osmaniye'deyim. Osmaniye benim memleketim. Osmaniye ile olan, sizlerle olan bağlarımı koparmayacağım. Nerede olursam olayım, hangi konumda olursam olayım ben her zaman Osmaniyeli hemşerilerimizin ve siz değerli kardeşlerimin, saygıdeğer muhtarlarımın her zaman emrinde, her zaman hizmetinde olacağımı ifade etmek istiyorum. Bundan emin olun." ifadelerini kullandı.

Başkan Kadir Kara, konuşmasının ardından Cebelibereket Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli, Muhtarlar Dernek Başkanı ve Alibekirli Mahallesi Muhtarı Ahmet Özener, merkez mahalle muhtarları ile merkeze bağlı köy mahalle muhtarlarına günün anısına plaket takdim edip, çalışmalarına başarılar diledi. - OSMANİYE