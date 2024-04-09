Osmaniye Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Politika

Osmaniye Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Başkan İbrahim Çenet yönetiminde yaptı. Başkan Çenet, "Mahalli idareler genel seçimlerinin ülkemize milletimize ve Osmaniye'mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepiniz bu memleketin değeri olarak aramızda bulunuyorsunuz. Hep birlikte kentimiz için hayırlı ve verimli işlere imza atarız. Alacağımız kararların şimdiden şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Osmaniye Belediyesi nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşim 1. Oturumu yapıldı. Geçici Meclis Katip Üyeliklerinin seçilmesinin ardından toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Belediye Meclis Salonundaki toplantıda Başkanvekilliği, Meclis Katipleri ve komisyonlara üye seçimleri yapıldı.

Toplantıda ilk olarak başkanvekilleri seçildi. Gizli oylama ile yapılan seçimde, Meclis 1. Başkanvekilliği Ahmet Hayva, Meclis 2. Başkanvekilliği ise Osman Kıbrıslıgil oldu.

Divan katibi olarak görev yapacak Meclis üyeleri de gizli oylama neticesinde asil Mustafa Kocatepe ve Tolgahan Ünlü, yedek üye olarak ise Adem Küpeli ve Şükrü Biliz seçildi. Mecliste yapılan bir diğer seçim ile Encümen üyelikleri belirlendi. Yapılan oylamada Mehmet Fatih Özdokur, Burak Akalın ve Kevser Davarcı encümen üyeliklerine oy çokluğu ile seçildi. Daha sonra ise ihtisas komisyon üyeleri yapılan seçimlerle belirlendi.

Başkan Çenet, toplantı sonunda tüm üyelerin görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, Osmaniyeli hemşerilerinin ramazan bayramlarını kutladı. - OSMANİYE